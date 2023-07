Temptation Island 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 5: Francesca pazzesca, Perla e Mirko una delusione

Allora che qualcuno incoroni Francesca regina di Temptation Island. La più matura, l’unica che si è messa in discussione e che ha preso consapevolezza. Secondo me l’unica a cui questa esperienza è servita davvero. Lei è arrivata al falò e ha asfaltato il fidanzato che descrivere come imbarazzante è poco. Lui narcisista che l’ha mollata e ripresa quante volte ha voluto perché ok tro***re in giro, ma una a casa che si prende cura di te vuoi non tenertela? Lei lo ha detto sin dall’inizio, aveva una forte dipendenza verso di lui ed e’ inutile dire doveva mollarlo prima. Sapete cos’è una dipendenza affettiva? Lei avrebbe e ha accettato tutto da Manuel perché questo ti fa fare una dipendenza affettiva. È stata molto lucida infatti durante il falò a dire “se mi molli una, due volte sei str**zo te, ma se mi molli 5 volte e ti riprendo la scema sono io”. Manuel a 30 anni ha capito a Temptation Island che vuole la sua libertà. Caro Manuel spero tu possa incontrare una donna che ti faccia quello che hai fatto tu a Francesca. Una che ti prenda e ti molli a suo piacimento. Smettendo di essere seri, volevo dirvi che non so voi, ma quando Francesca ha corretto il tempo verbale al biondino io le ho fatto un applauso! Ad un certo punto ho anche temuto che lo facesse alla griglia sul falò e sinceramente mi sarei goduta lo spettacolo.

Altri protagonisti di puntata Mirko e Perla. Io all’alba della penultima puntata ho capito qualcosa di loro. Praticamente sono identici, si sono fatti le stesse cattiverie e le stesse ripicche. Lui nero perché lei si strusciava col tentatore mentre si scriveva sulla pancia con la tentatrice, per non essere sgamati: “ho voglia di te”. Lui che piange perché Perla dorme con Igor quando lui ha fatto lo stesso con Greta, l’unica differenza è che i primi hanno dormito in un letto mentre gli altri in spiaggia.

Perla che si inca**a perché Mirko le manca di rispetto quando lei da quando è entrata gli ha dato del co****ne e lo ha riempito di insulti. La follia. Personalmente penso che a Perla alla fine non freghi nulla del tentatore e che lo abbia usato solo per ferire Mirko. È stata immatura e molto sciocca e la scena di loro nel letto in camera è imperdonabile. Credo però che Mirko sia sullo stesso piano, anzi forse peggio perché lui con la tentatrice ci ha messo del sentimento. Lui non l’ha usata come ripicca, per me lui si è davvero invaghito. Giusto che si siano lasciati anche se era palese che Perla avrebbe dato un’altra possibilità al loro amore. Ho trovato invece orrendo che entrambi siano usciti con i loro tentatori. Ci sta chiudere una storia ma non così, non con il “ricambio” dietro l’angolo. Tra l’altro per me Perla è uscita con Igor solo per non stare sola in quel momento. Io l’ho trovata veramente disinteressata a lui. Molto str**za a parlo nei confronti del fidanzato ma per nulla presa dal tentatore. Ora sono proprio curiosa di vedere la prossima puntata quando sapremo che ne è stato delle coppie dopo un mese. Spero solo di non ritrovare Francesca insieme.di nuovo al biondino, perché la Queen deve assolutamente salire sul trono!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Temptation Island 2023, i migliori cinguettii della sesta puntata

Il sorrisetto malefico di Francesca mentre lo corregge quando parla REGINA ???????????? #TemptationIsland pic.twitter.com/OTrDgbg2H3 — Mery (@goddessofnight_) July 24, 2023

ABBIAMO LA REGINA INDISCUSSA DI QUESTA EDIZIONE.

LO STA DISTRUGGENDO #TemptationIsland pic.twitter.com/JQW0kqSFGX — ilMenestrelloh (Marco Marfella) (@ilMenestrelloh) July 24, 2023

Mirko e perla stanno facendo letteralmente le stesse cose ma si accusano a vicenda, mi fa morire sta cosa#TemptationIsland pic.twitter.com/3G2mxCtAEp — måry | BARBIE ERA ? (@nomituttipresi) July 24, 2023