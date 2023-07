Ballando con le Stelle 2023: cast, giuria e il braccio di ferro tra la Carlucci e i vertici Rai

Ballando con le Stelle inizierà in autunno ma è già un tourbillon di nomi per la giuria e per il cast: ecco tutte le voci.

A ottobre prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, e già da ora Milly Carlucci e il suo team sono al lavoro per scegliere i concorrenti. La conduttrice però da quanto riporta TvBlog sta facendo un serrato braccio di ferro con la dirigenza Rai che non vorrebbe più Selvaggia Lucarelli in giuria. Al suo posto le avrebbero proposto Sonia Bruganelli, come già aveva spifferato Dagospia. Nel pomeriggio di domenica infatti Roberto D’Agostino aveva scritto sul suo portale:

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GFVip. Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli”.

E la sera TvBlog ha confermato:

“I vertici, anzi i verticissimi Rai avrebbero proposto il nome della Bruganelli alla Carlucci per la giuria, che però pare non ne voglia sapere. Per lei resta la Lucarelli e casomai l’ex opinionista del Grande Fratello, se vuole, sarebbe benvenuta come concorrente”.

Quindi per la Carlucci la Lucarelli non si tocca, riuscirà ad averla vinta? E Sonia Bruganelli accetterà di scendere in pista a Ballando? In questi mesi ne sapremo di più.

Milly Carlucci prova a portare in pista alcuni nomi importantissimi dello spettacolo

In questi giorni si era anche detto che sarebbe entrato a fare parte della giuria Teo Mammucari. Lo stesso conduttore in uno dei suoi spettacoli in giro per l’Italia aveva detto che avrebbe partecipato al programma della Carlucci. Anche per lui però niente giuria, sembra infatti che sarà uno dei vip in gara:

“Abbiamo parlato recentemente da queste colonne della presenza nel cast di Teo Mammucari, che però, se sarà, secondo gli ultimi sviluppi, farà parte dei concorrenti del programma e non siederà in giuria”.

Infine sembra che Milly possa aver fatto il colpaccio, arruolando nel cast due nomi importanti della Rai: Simona Ventura e Paola Perego.

“Nel cast di Ballando con le stelle potrebbero arrivare in gara le due regine del mezzogiorno di Rai2. Parliamo naturalmente di Simona Ventura (nome spifferato singolarmente da Dagospia) e Paola Perego”.

Oltre alle due conduttrici, Dagospia ha svelato che sarebbero in trattativa per il programma anche due chef molto amati ovvero Bruno Barbieri e Damiano Carrara.

Per ora queste sono le news che circolano su Ballando con le Stelle, restate collegati per i prossimi sviluppi.

I.C.