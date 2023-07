Angelina Mango è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’. Ma, cosa sappiamo invece del fidanzato Antonio Cirigliano? Chi è e cosa fa nella vita? Qui di seguito proveremo a rispondere a tale domanda.

La vita privata di Angelina Mango

Ad Amici 22 Angelina Mango si è fatta conoscere ed apprezzare per le sue doti canore. La giovane infatti in diverse occasioni è riuscita a dimostrare di essere una delle ragazze con più talento all’interno della scuola, e nonostante si sia trovata in diverse occasioni al centro dell’attenzione mediatica in quanto figlia del celebre artista Mango, ecco che la ragazza ha sempre dimostrato di essere molto riservata.

In riferimento alla sua vita privata è possibile dire che molti telespettatori durante i mesi trascorsi ad Amici hanno notato uno stretto legame tra la giovane e Wax. E nonostante la De Filippi in diverse occasioni abbia chiarito che ad unirli era solo una bella amicizia ecco che sono stati in tanti a sperare che la realtà potesse essere diversa. A tal proposito ecco che è possibile dire che stando a quanto emerso da alcuni rumors la giovanissima artista sembrerebbe essere sentimentalmente legata ad un giovane di nome Antonio Cirigliano. Ma esattamente, chi è e cosa sappiamo di lui?

Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato della giovane artista

Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango? A tale domanda è possibile rispondere affermando che Antonio è un giovane di 24 anni originario di Potenza. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essere anche lui un grande appassionato di musica, e nello specifico sembrerebbe essere un chitarrista che con il suo talento accompagna Angelina fin dall’inizio della sua carriera. Angelina e Antonio insieme hanno partecipato a diversi festival in vari Paesi d’Italia e da una bella amicizia sembrerebbe essere poi nata una storia d’amore.

La storia in questione sembrerebbe essere nata ancora prima della partecipazione della ragazza ad Amici. Ed il giovane sembrerebbe aver scelto di non intervenire nel corso dei mesi proprio per lasciare Angelina libera di viversi l’esperienza in assoluta libertà. Sulla questione si è espresso gossipposoblog affermando “Sembra che i due si conoscano da diversi anni, quello che è certo è che hanno lavorato insieme. Durante la trasmissione di Canale 5 la ragazza ha spiegato che il suo compagno le ha dato molto coraggio anche nei momenti più complicati. Antonio e la cantante sono stati visti, non solo sui social, ma anche sul palco durante eventi e concerti”.