NonSolo.TV intervista Cinzia delle Sambeleza: “Ballare samba è faticoso, ma ci vuole sempre il sorriso”

Le Sambeleza sono un gruppo di ballerine nato nel 2004. Cinzia, leader del gruppo, ha voluto trasmettere la sua passione per il Brasile a tutte le donne e ragazze, facendone innamorare dei ritmi energici e calienti del Samba. In breve tempo un semplice corso di ballo si è tramutato in un susseguirsi di esibizioni pubbliche di grande successo in locali, feste di strada e manifestazioni. La loro partecipazioni è totale dalla musica, ai balli agli stessi costumi coloratissimi, realizzati dalle stesse ballerine per portare un’atmosfera di allegria da Rio de Janeiro anche in Italia. Per questo noi di NonSolo.Tv abbiamo incontrato alla Festa del Gelato di Casalecchio di Reno (Bologna) Cinzia di SamBeleza, per raccontarci un po’ la vita quotidiana del gruppo, dei suoi rapporti con le colleghe ai progetti futuri.

K: Ciao, innanzitutto quali sono le vostre impressioni su quest’edizione appena conclusa de La Festa del gelato?

C: Abbiamo partecipato anche l’anno scorso, ma direi che quest’anno c’era molta gente e mi è sembrata davvero molto carina.

K: Potresti raccontarci un po’ come vi allenate di solito?

C: In una palestra in zona barca sempre a Bologna. Facciamo un allenamento fisico molto duro, perché ballare il samba è davvero abbastanza faticoso.

K: Invece la passione per il samba quando è nata esattamente?

C: E’ nata più di 20 anni fa e sono amante del Brasile. Oggi, insegno e ho le mie allieve che mi portano tante soddisfazioni.

K: Come è il rapporto invece con le colleghe?

S: Cinzia, è eccezionale è la nostra maestra, perché è paziente ed è sempre con il sorriso. Questo è un suo segreto e lo ha condiviso con noi.

K: E’ una maestra severa oppure è abbastanza clemente?

S: Il giusto dai. Anzi, lo è perché un po’ di severità ci deve essere, ma lei è sempre con il sorriso.

K: Ora che la festa si è conclusa, quali programmi avete?

C: Togliere i copricapo dalla testa, perché sono pesantissimi.

K: Invece quali sono i vostri programmi in futuro e quali date avete?

C: Prossimamente, siamo ad Ozzano il 3 agosto alla festa presso l’Istituto Ramazzini e poi il 23 agosto siamo in Romagna al Lido degli Estensi.