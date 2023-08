Temptation Island 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 6: tra coppie scoppiate, tatuaggi e trash finisce un’edizione che il pubblico ha amato

Ragazzi vi giuro io sono ancora scioccata per il tatuaggio di coppia di Greta e Mirko. Loro stanno insieme da 20 giorni e si sono tatuati “i tuoi occhi la mia cura”. Ma dai può uno dopo 5 anni, tra cui 4 di convivenza mollare la fidanzata e mettersi con la tentatrice in men che non si dica? Ok credo al colpo di fulmine ma a me lui, nonostante si dichiari innamoratissimo non sembra affatto preso quanto Greta. Mirkuccio poi cel’ha di vizio farsi i tatuaggi di coppia visto che lo ha fatto anche con Perla. Per carità lei non è stata una santa, l’ho trovata antipatica, arrogante e molto immatura, anche lei si vede ogni tanto con Igor, il tentatore, ma da uno che voleva sposarla fino a qualche mese fa non mi sarei aspettata un epilogo del genere.

Sono stata estremamente contenta invece di vedere Francesca da sola. Spero non ci ricaschi di nuovo e non torni con Manuel, perché l’ho vista ancora bella presa nonostante tutto. Sei la nostra Queen non deluderci ti prego! Lui ha abbassato la cresta, ha chiesto scusa e soprattutto ha smesso di chiamare Filippo, Fil e questo mi ha dato un po’ di pace. Io non ho certezze ovviamente ma secondo me Manuel, appena si sgonfierà l’attenzione mediatica che gli ha dato Temptation, tornerà da Francesca. Purtroppo non penso che abbia capito di amarla e di aver perso la donna della sua vita, piuttosto credo che gli manchi qualcuno che c’è sempre per lui. Francesca non mollare!

Gabriela diciamolo, ci ha deluse: lei e la sua compilation di parolacce, ci hanno sfamato, eppure alla fine è tornata con lu puorc. Io ringrazio Maria per averli presi perché non ho mai riso tanto. Certo rido meno se penso che questi si sposeranno e procreeranno al 100%, ma d’altronde è andata così sono riusciti a “rimanere il passato alle spalle” cit.

Belli da morire Isabella e Manu, l’unica coppia normale. Usciti la prima settimana, stanno ancora insieme e si amano. Lei all’inizio è stata molto criticata eppure a me è sempre piaciuta. A loro auguro davvero un futuro roseo.

Stanno ancora insieme nonostante lui la schifi, Davide e Alessia. Insieme da 11 anni lei lo ha tradito per tre. Lui ha scoperto subito ma per 2 anni e mezzo ha fatto finta di niente. Lei per carità tremenda ma lui non riesce a piacermi. Mi dà proprio delle brutte sensazioni. Al falò ha detto di amarla, ha voluto uscire con lei, ha detto che la perdonava. Arrivano ieri e sono in pausa di riflessione perché non sa se ci può essere un futuro. Ma ci tiene a precisare che non si sono lasciati. Sapete a me cosa sembra? Che lui non voglia lasciarla libera. Nonostante non la perdonerà mai, non la ama più, piuttosto che farle fare la sua vita la tiene legata a lui in qualche modo. Per carità magari mi sbaglio, però… Avete notato quando se ne sono andati che lei ha fatto per prendergli la mano e lui l’ha ritratta? Io fossi un’amica di Alessia, pur ammettendo che ha sbagliato a tradire, le consiglierei di mollarlo.

Vittoria pensavo fosse la più matura e invece è stata la peggiore tra le donne. A Daniele non davo due lire e invece mi ha stupita. Si sono giustamente lasciati, dopo che lei è andata oltre col tentatore. È stata un’ora e quaranta nella casetta con lui, senza telecamere e sotto si sentiva ansimare. Niente niente voleva così tanto un figlio che lo ha fatto col tentatore? Ieri ha avuto il coraggio di dire che vorrebbe tornare con Daniele meno male lui è rimasto fermo sulla sua decisione.

Infine Ale ha lasciato Federico, l’uomo credo più smidollato che esista. Lui è stato 3 anni in cui hanno anche convissuto, con lei che non amava, lo faceva sentire in gabbia, per la quale non provava passione, solo perché non aveva le pa**e di mollarla. Ci rendiamo conto? L’unica consolazione era vedere come Carmen, la sua tentatrice lo schifasse . Lei non sapeva più come scansarlo ad un certo punto: ho amato.

E anche quest’anno è finita, spero ci sia davvero l’edizione invernale perché è questo il trash che ci piace!

Ultima cosa: Maria tu che sai sempre come sfamarci organizza un bel confronto a tre, nello studio di Uomini e Donne, tra Perla, Mirko e Greta, noi aspettiamo solo quello.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Temptation Island 2023, i migliori cinguettii della ultima puntata

sto morendo dal cringe cavatemi gli occhi per favore PERLA IL FOSSO CHE TI SEI SCANSATA#TemptationIsland pic.twitter.com/or2pRqeDbz — g (@zendayal0vebot) July 31, 2023

Il tatuaggio di coppia di Gabriela e Giuseppe #TemptationIsland pic.twitter.com/Q2zptqJYD1 — Karma (@karmapertutti) July 31, 2023

Perché Davide e Alessia stanno insieme se si odiano palesemente #TemptationIsland

pic.twitter.com/NlvKNqwdtK — Mery (@goddessofnight_) July 31, 2023

FUCKING QUEEN FRANCI SENZA QUEL BUZZURRO SEI TU TEMPTATION ISLAND SEI TUUUU #TemptationIsland pic.twitter.com/oxwnXkZ2tF — Boomerissima (@Boomerissima) July 31, 2023