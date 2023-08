Chi è Riccardo Visconti e perché è entrato nella storia del basket e di YouTube?

Riccardo Visconti è recentemente entrato nella storia di YouTube iniziando un format incentrato sul basket che nessuno aveva mai portato prima d’ora sul Tubo. Ma andiamo per ordine, chi è Riccardo Visconti?

Riccardo Visconti è attualmente l’esterno della Victoria Libertas Pallacanestro, la squadra di basket di Pesaro, è nato a Torino nel 1998 e coltiva il sogno di andare in Nazionale.

Il suo amore per il basket nasce in giovane età dove si struttura nei suoi primi anni cestistici tra la Kolbe, la Libertas Amici San Mauro Basket e la Don Bosco Crocetta. Il vero salto avviene, però, nel 2015 quando viene chiamato dalla prestigiosissima Reyer Venezia, con la quale debutta di fatto in Serie A. In quella stessa stagione vince il titolo nazionale con l’Under 18 della Reyer ma due stagioni dopo verrà ceduto da Venezia e si troverà a disputare il campionato di A2 prima a Verona e successivamente con la canotta del Mantova. Nel 2020 arriva la chiamata della Happy Casa Brindisi con la quale tornerà a disputare il massmo campionato nazionale. Nell’estate 2020 firma un contratto di due anni con la Victoria Libertas Pallacanestro di Pesaro giocando con la maglia numero 9.

La giovane guardia ha recentemente pubblicato sul suo canale YouTube un video molto particolare e mai visto prima d’ora. Riccardo ha saputo di essere stato selezionato fra i 16 giocatori che si contenderanno un posto in Nazionale e ha deciso di iniziare un vlog di questo incredibile viaggio che potrebbe portarlo a coronare il suo sogno.

Il campionato del mondo di basket è ormai alle porte e si svolgerà in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre 2023. Il primo video pubblicato da Riccardo (video in calce) inizia con il primo dei 7 giorni di preparazione in vista della chiamata azzurra. Dall’aeroporto alle 4 del mattina, gli allenamenti, le visite mediche e tutti i retroscena di un viaggio che molti ragazzi appassionati di pallacanestro vorrebbero compiere nella loro vita sono presenti in questo vlog che trasuda passione per questo sport in ogni momento.

Non possiamo che augurare un in bocca al lupo a Riccardo sperando di vederlo presto vestire la maglia azzurra nel campionato del mondo di basket che inizierà a breve.