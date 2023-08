Orieleful: la soap dell’estate 2023. Titolo: Lucchetto alla porta | Le pillole de La Velenosa

Ma quali soap turche, ma quali soap spagnole? Noi abbiamo la soap veneto – venezuelana, noi abbiamo Orieleful! Can Yaman scansati proprio noi abbiamo Daniele Dal Moro; Demet Özdemir sei trasparente perché noi abbiamo Oriana Marzoli!

Allora eravamo rimasti che si erano lasciati e con Dal Moro che su Instagram diceva che non c’era assolutamente margine di ritorno. Questo dopo una scazzottata tra Oriana con Soleil, o almeno questa è la versione che amo. Ovviamente sono tornati insieme come se nulla fosse e l’hype creato dalla coppia ha fatto vendere tanti costumi a Oriana. Imparate influencer, imparate! Sono stati insieme un mese e sembrava che il loro fosse l’unico amore esistente sulla faccia della terra. I fan in 2 minuti hanno dimenticato le parole che si erano vomitati sui social ed era tutto un amore, un cuore, un bebè di qua un bebè di la. Poi succede che Oriana è volata in Spagna per stare un po’ con la famiglia e improvvisamente la nostra coppia da soap si lascia di nuovo. Stavolta il motivo sarebbe il lavoro di Oriana. La Venezuelana infatti farà a breve un nuovo programma, sembrerebbe un reality il Spagna che la potrebbe a stare molto lontana da Daniele. Lui sembra non accettare questa cosa perché vuole mettere su famiglia, e in una relazione così solida i presupposti lasciatemelo dire ci sono tutti?. Quindi solita litigata e solite cose fatte per attirare l’attenzione sui due. Si parte sempre con Oriana che smette di seguire Dal Moro su Instagram, poi lui risponde Sme****dola su Twitter e infine la smette di seguire anche lui. Il copione è sempre questo. Poi lei domani darà la sua versione tramite il portale spagnolo col quale collabora. Guarda caso tutto questo scompiglio è successo ora che la Marzoli deve pubblicizzare il nuovo programma. Poi dite che uno pensa subito male… Comunque su Twitter prima di disattivare il profilo Daniele ha confessato di essere innamorato di Oriana ma che sono incompatibilità perché hanno dei piani di vita diversi:

“Comunque ragazzi molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente..

lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore.

Sono innamorato ma non sono un co****ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio

Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore!

La nostra storia già non va bene di per se e stare distanti per troppo tempo non puoi che far peggiorare le cose! Basta non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla tanto tra non molto capirete”.

Poi succede che Oriana va a Ibiza per un weekend che dovevano fare insieme e lui, accompagnato dalla fedele amica Valentina Vignali, pensa bene di presentarsi da lei a sorpresa. La Venezuelana però non gli apre e lo lascia in mezzo alla strada come un barbone? Può perdere l’occasione Daniele di fare un’altra storia per rendere partecipe il fandom di quello che è successo? Ovviamente no:

“Ed eccomi qui, allora, sono appena arrivato a Ibiza ragazzi. Oriana l’ho appena sentina e mi ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitate di continuare a scrivermi ‘vai da lei e prendi l’aereo’, tutte questa cose qui. Perché io sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora io aspetto Valentina a mezzanotte e andremo a cercare un hotel che ci ospiti 3 giorni, quelli che noi staremo qui a Ibiza. E basta allora, l’interesse che c’era era un altro. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi. E basta, spero adesso che questo discorso sia finito”.

Qua si conclude il racconto per ora. Gli interrogativi che ci lasciano gli autori della soap sono: riusciranno i nostri eroi a tornare di nuovo insieme? Riuscirà Oriana a sponsorizzare al meglio quello che deve sponsorizzare? Riusciranno a fregare ancora i fan o finalmente questi si sveglieranno? Ma soprattutto Valentina Vignali riuscirà a trovare un alloggio???

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti ?