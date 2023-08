Chi è e cosa fa nella vita Matteo Napoletano, fidanzato di Valentina Ferragni?

Dopo la fine della storia d’amore con Luca Vezil ecco che un nuovo giovane uomo sembrerebbe essere entrato nel cuore di Valentina Ferragni. Stiamo nello specifico parlando di Matteo Napoletano, ma chi è e cosa fa nella vita? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Matteo Napoletano, il fidanzato di Valentina Ferragni

Così come Luca Vezil ha voltato pagina dopo la fine della storia d’amore con Valentina Ferragni fidanzandosi con la bellissima Miss Universo 2022 ovvero Virginia Stablum ecco che anche la sorella di Chiara Ferragni sembrerebbe aver ritrovato la felicità al fianco di un altro uomo. Stiamo di preciso parlando di Matteo Napoletano a proposito del quale sono pochissime le informazioni presenti sul web.

Secondo le poche informazioni presenti Napoletano sembrerebbe essere più giovane di Valentina di ben nove anni. Nello specifico è nato nel 2001 e studia negli Stati Uniti. Napoletano ha prima frequentato la Biola Univesity di Los Angeles dove ha studiato Economia mentre invece adesso sembrerebbe essere iscritto al corso di laurea in Business Administration e Management presso il Kentucky Wesleyan College. E’ comunque possibile dire che il ragazzo è molto riservato e discreto. A testimoniarlo è il suo profilo social che oltre ad essere privato è seguito da meno di 7 mila followers.

La storia d’amore tra Matteo e Valentina

In realtà sono già diversi mesi che Matteo Napoletano e Valentina Ferragni si trovano al centro dell’attenzione mediatica. I due per la prima volta sono stati fotografati insieme in Messico nel mese di marzo dove si erano recati per una vacanza breve. La giovane coppia si era mostrata, in giro per i locali di Tulum, felice ed affiatata. Ma ecco che poco dopo il ritorno dal Messico questa complicità sembrava essere svanita.

La coppia è stata poi avvistata per la seconda volta insieme lo scorso mese di luglio a Portofino ma prima ancora di tale avvistamento i due avevano trascorso del tempo insieme a San Candido. In realtà però in tale occasione non sono stati avvistati insieme ma entrambi hanno condiviso una fotografia con il dolce Pablo ovvero il bulldog francese della Ferragni e Vezil.

Adesso per Matteo sembrerebbero essere arrivate anche le presentazioni ufficiali in famiglia. Alcuni giorni fa infatti la madre di Valentina ovvero Marina Di Guardo ha condiviso sui social alcuni scatti del bellissimo weekend trascorso insieme a tutta la famiglia sul lago di Como. Uno scatto al quale ha aggiunto la didascalia “Family in Everything” e che ritraeva l’intera famiglia a tavola. Ma ad attirare in particolar modo l’attenzione dei followers è stata la presenza di un nuovo volto proprio vicino a quello di Valentina. Stiamo di preciso parlando di Matteo Napoletano che ha quindi già avuto modo di conoscere la famiglia della fidanzata.