Tartarughe Ninja, quanti film esistono dedicati alle tartarughe mutanti?

La saga delle Tartarughe Ninja, anche conosciuta come Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT), è una serie di media che ha avuto un enorme impatto sulla cultura popolare sin dalla sua creazione negli anni ’80. La saga delle tartarughe mutanti ha subito diverse reinvenzioni e adattamenti nel corso degli anni, con diverse serie animate e film che offrono nuove interpretazioni delle avventure delle tartarughe. Qui nello specifico ci occuperemo dei film che ci hanno conquistato al cinema.

L’origine della saga delle Tartarughe Ninja

La saga ha avuto origine come una serie di fumetti creata da Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984. Il successo delle Ninja Turtles è dovuto in parte al mix unico di azione, commedia e temi di famiglia. Le Tartarughe sono quattro giovani tartarughe, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello, mutate in modo antropomorfico e addestrate come ninja da loro padre adottivo, il ratto Maestro Splinter.

Tutte hanno personalità distinte, con Leonardo come il leader, Michelangelo come l’anima del gruppo, Donatello come il cervello e Raffaello come il tipo “bad boy”. Queste dinamiche hanno affascinato il pubblico di tutte le età per decenni.

Quanti sono i film?

Per gli amanti delle avventure delle Ninja Turtle, i film live-action dedicati aI 4 eroi sono stati rilasciati nel corso dell’ultimo trentennio. Essi sono così divisi;

1. “Tartarughe Ninja” (Teenage Mutant Ninja Turtles) nel 1990.

2. “Tartarughe Ninja II – Il segreto di Ooze” (Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze) nel 1991.

3. “Tartarughe Ninja III” (Teenage Mutant Ninja Turtles III) nel 1993.

4. “TMNT” è il film del 2007 considerato il vero e proprio sequel del primo live action.

5.”Tartarughe Ninja” (Teenage Mutant Ninja Turtles) del 2014 è invece un vero reboot cinematografico.

6. “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra” (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) nel 2016.

7. Tartarughe Ninja: Caos Mutante è il nuovo film del 2023 che vede protagonisti tutti e quattro i nostri amati eroi verdi.