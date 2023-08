Déjà Vu – Corsa contro il tempo, come finisce? Dove è stato girato? Finale, location e curiosità

Déjà Vu – Corsa contro il tempo è un avvincente thriller del 2006, diretto da Tony Scott e interpretato dal talentuoso Denzel Washington. Il film ci porta in un mondo di intrighi, misteri e viaggi nel tempo, coinvolgendo gli spettatori in una corsa contro il tempo per fermare un attacco terroristico. In questo articolo, esploreremo il finale mozzafiato del film, le affascinanti location in cui è stato girato e alcune curiosità interessanti dietro le quinte.

Trama e finale del film Déjà Vu – Corsa contro il tempo

Déjà Vu – Corsa contro il tempo è un thriller del 2006 che segue l’agente ATF Doug Carlin, interpretato da Denzel Washington, mentre utilizza una macchina del tempo segreta per investigare un attacco terroristico a New Orleans. Nel corso della trama, scopre che il terrorista è un ex agente dell’ATF, Carroll Oerstadt, interpretato da Jim Caviezel. Con la corsa contro il tempo, Doug cerca di fermare il secondo attacco e salvare la città, ma si rende conto che il destino è inevitabile.

Nel finale di Déjà Vu, Doug Carlin, interpretato magistralmente da Denzel Washington, riesce a risolvere il complesso puzzle temporale e sventare l’attacco terroristico che minaccia la città di New Orleans. Con l’aiuto di una tecnologia segreta sviluppata da una misteriosa agenzia governativa, Doug viaggia nel tempo per cambiare gli eventi passati e prevenire la tragedia. La tensione aumenta mentre l’orologio continua a scorrere, e il destino di molte vite è appeso a un filo.

La Location, il fascino di New Orleans

Déjà Vu è stato girato principalmente nella pittoresca città di New Orleans, Louisiana, USA. Questa affascinante location ha dato al film un ambiente unico e una suggestiva atmosfera. Uno degli elementi iconici di New Orleans è il Crescent City Connection, un ponte che attraversa il maestoso fiume Mississippi.

La scena dell’inseguimento automobilistico sul ponte è uno dei momenti adrenalinici del film, con la città sullo sfondo e l’azione che si svolge a ritmo frenetico. Le strade pittoresche, gli edifici storici e il fascino peculiare di New Orleans hanno fornito la cornice ideale per la trama avvincente di Déjà Vu.

Curiosità sulla pellicola con Denzel Washington

Tra le curiosità dietro le quinte di Déjà Vu, spicca il ruolo di Jim Caviezel. L’attore, noto per la sua interpretazione di Gesù nel film “La Passione di Cristo”, è stato originariamente considerato per un personaggio maschile, ma i registi decisero di apportare alcune modifiche per adattare il ruolo al suo talento.

Il personaggio di Claire Kuchever, l’antagonista principale interpretato da Caviezel, ha subito una revisione affascinante per adattarsi alla presenza magnetica e intensa dell’attore. Questa scelta ha portato a una performance indimenticabile, rendendo il confronto tra Washington e Caviezel ancora più coinvolgente e drammatico.