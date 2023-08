Chi è Maarja Muur aka Maarya? La content creator erotica che ha conquistato anche YouTube

Se vi state chiedendo chi sia questa Maarya, il cui vero nome è Maarja Muur, non siete i soli.

Maarya è una creatrice di contenuti su Onlyfans e altre piattaforme che ultimamente ha attirato molta attenzione su tutti i social esistenti.

È una ragazza di 20 anni nata in una piccola isola dell’Estonia che è diventata ben presto una modella e influencer di successo grazie all’ estrema bellezza naturale di ogni sua forma. Sul suo sito possiamo leggere che ha diversi hobby tra cui il disegno, il canto, la danza e persino il pianoforte.

La piattaforma Onlyfans, come sappiamo, permette agli utenti di sottoscrivere un abbonamento mensile e pagare per contenuti come foto, video e persino livestream.

Ma oltre a OnlyFans, dove il contenuto erotico e sessuale esplicito è più che tollerato, Maarya è riuscita a “gabbare” le policy di YouTube pubblicando materiale certamente erotico ma entro i limiti concessi dalla piattaforma. Pubblicando video in cui indossa diversi bikini o altro materiale intimo è riuscita ben presto a raggiungere un numero di visualizzazioni incredibile in pochissimo tempo. Centinaia di migliaia di visualizzazioni (e in alcuni casi anche milioni) per ogni suo video semplicemente indossando costumi da bagno o altri vestiti molto poco casti rimanendo comunque all’interno delle “strettissime” policy poste da YouTube.

Il fenomeno, chiamato Try On Hauls, è in rapida crescita e il numero di persone che si stanno facendo “avviluppare” da questo mondo aumenta di giorno in giorno. Il cosiddetto “soft porn” ha sempre scatenato le fantasie di molti uomini, vista la sua natura peccaminosa ma al contempo quasi casta che lascia molto spazio all’immaginazione.

Maarya ha anche un suo sito internet ufficiale all’interno del quale è possibile sottoscrivere diversi pacchetti d’acquisto che comprendono foto o video di diversa natura erotica e dove è possibile avere un contatato diretto con lei tramite la chat e i commenti.