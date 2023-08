Skyfire, dove è stato girato? Curiosità sulla location del film

Per chi non lo sapesse, “Skyfire” è un film thriller d’avventura del 2019 diretto da Simon West. Il film è ambientato in una isola vulcanica e racconta la storia di un vulcano che entra in eruzione e mette in pericolo la vita degli abitanti dell’isola. Gli attori principali includono Wang Xueqi, Shawn Dou, Jason Isaacs, An Danwei, Shi Liang e Alice Rietveld. Il film offre un mix di azione, avventura e suspense legato al pericolo della forza naturale del vulcano. Ma dove è stato girato? Ecco cosa sappiamo sulla location del film.

Location di Skyfire

Partiamo con il dire che la regia ha deciso di utilizzare come ambientazione del disaster movie alcune zone delle isole della Malesia. Questo perché si tratta di uno stato (precisamente Stato Federale del sud est dell’Asia) dove ci sono molti angoli di poco suggestivi. Grazie alle differenti disparità morfologiche della Malesia, divisa tra Monti, pianure e veri angoli di paradiso, l’isola ha rappresentato un ottimo e valido punto di riferimento per il film che aveva proprio come ambientazione di trama un’isola.

Cosa sappiamo dell’isola del film

È tuttavia doveroso mettere in evidenza che nel film l’isola viene chiamata Tianhu, e ovviamente è frutto della fantasia della sceneggiatura. Non esiste come isola ma è stata riadattata facilmente a quella della Malesia.

Seguendo il corso del film, il pubblico si ritrova catapultato all’interno di un vero e proprio paradiso terrestre, dove la vita scorre come in una qualunque altra località. Gli abitanti del posto vivono felici quasi incuranti di essere proprio su di un Anello di fuoco ovvero al centro di una serie di vulcani che sono collocati nell’Oceano Pacifico.

Curiosità sul film e la sua location

Il film è stato prodotto in Cina nonostante sia ambientato in Malesia. La speranza era quella proprio di trovare ampio consenso in Asia, dove la regia ha voluto pertanto aprire una strada ad alto budget.