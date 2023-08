Chi è Bernardo De Luca, marito di Lorena Bianchetti? I due hanno figli?

La nota presentatrice Raj Lorena Bianchetti, che da anni conduce il programma a Sua Immagine, ha una splendida famiglia. Suo marito è Bernardo De Luca. Se sei curioso di sapere qualcosa in più sul conto di lui, proseguì la lettura.

Bernardo De Luca, chi è

Ad onore del vero non si hanno molte notizie sul conto di Bernardo De Luca. Questo perché non è un personaggio della tv, o comunque dello spettacolo. È infatti un noto imprenditore, nonché chef, che possiede un locale degno di nota nella capitale (il ristorante si chiama Virginae).

La capitale è la sua città natale, quindi ha stabilito tutta la sua vita, professionale e personale ivi. Bernardo e Lorena hanno deciso altresì di dare via ad un’altra avventura lavorativa insieme, e hanno aperto una casa vacanze ai Castelli Romani. Altro insomma sul conto del noto ristoratore capitolino non si conosce, pertanto non ci resta che scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Ad esempio come sarà nata la storia d’amore con la bella presentatrice Lorena?

Quanti sono i figli di Bernardo e Lorena

Bernardo De Luca e Lorena Bianchetti hanno avuto un storia d’amore davvero lampo ma piena d’amore. I due hanno deciso di sposarsi dopo tre mesi dal loro primo appuntamento. Sono convolati a nozze nel 2015, e pare che galeotta sia stata per Lorena l’ars culinaria dello chef. A farla innamorare, da come ha raccontato lei durante qualche intervista, tu la pasta alla carbonara fatta dal marito durante un evento dove De Luca era proprio lo chef.

A riprova del loro grande amore c’è anche un fattore aggiuntivo, la bimba che hanno vuoto insieme qualche anno dopo le loro nozze. Lorena, attraverso i suoi canali social, aveva dato annuncio della gravidanza e nove mesi dopo ha notiziato i suoi follower della nascita di Estelle.