Temptation Island 2023 è finito ma le frecciatine tra i protagonisti continuano! | Le pillole de La Velenosa

Questo è il post Temptation Island più bello di sempre. Solitamente una volta finita la trasmissione non si sente praticamente più parlate di chi ha partecipato. Quest’anno invece si tirano frecciatine come non ci fosse un domani. Sarà che sono usciti quasi tutti single ma ci stanno movimentando l’estate. Le fidanzate ormai ‘scoppiate’ in questi giorni hanno fatto una serata con i tentatori. Hanno postato foto e video in cui sembrano rinate e uno degli ex fidanzati, Manuel, ha pensato bene di fare una storia Instagram con scritto: “Brave ragazze all’apparenza poi…”

Ovviamente è stato riempito di critiche, perché è l’ultimo che dovrebbe parlare visto come ha trattato Francesca a Temptation. Occhio di lince allora ha fatto una storia per spiegare che lui non parlava assolutamente di lei:

“Ciao a tutti. Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi riguardo la storia che ho messo ieri che pensate sia riferita a Francesca ma non è così, ci smentisco questa cosa, è stata una cosa detta in generale, tanto per…. e Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente, come è giusto che sia!

Grazie”.

Certo e noi ci crediamo… Tra l’altro il biondino parla così ma, da quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, qualche sera fa era insieme a Daniele De Bosis e due tentatrici. Chi ha fatto la soffiata ha anche detto che con la tentatrice aveva anche atteggiamenti intimi:

“Lavoro li. La ragazza che stava con Manuel è anche lei una tentatrice e anche tra loro due ci sono state effusioni, baci abbracci etc, lei si chiama Carola Moroni (oscura nome se pubblichi)”.

Altre due che ci stanno facendo sognare sono Greta, tentatrice che ora sta con Mirko, e Perla, ex di Mirko. Io spero che Maria De Filippi ci regali un confronto a tre nello studio di Uomini e Donne. Loro due non possono vedersi. Greta e Mirko che dopo 20 giorni nel villaggio si sono giurati amore eterno e si sono fatti un tatuaggio di coppia, si avete capito bene. Stanno postando video della loro vita insieme. Penso di non aver mai visto una coppia più cringe, ma questo è un altro discorso. Insomma tra i tanti video la coppia si è mostrata in macchina, lui alla guida, mentre si scambiano effusioni, in modo anche pericoloso perché Mirko in alcuni momenti non guarda la strada. Ebbene qualche giorno dopo, Perla ha riproposto la scena con Francesca. Il video è identico con tanto di bacio, quindi non ci sono dubbi sulla presa in giro. Dubbi che non ha avuto neanche Greta tanto da scrivere proprio ieri: “Meglio ‘finta’ che cattiva”.

Io adoro queste frecciatine incrociate.



Infine veniamo a Federico che nel programma ha fatto una figuraccia, colui che è stato due anni con Alessia non amandola perché non aveva le pa**e di mollarla. Ebbene ha fatto un video piuttosto lungo in cui va contro il programma per l’immagine che hanno dato di lui:

“Penso si giunto per me il momento di fare questo video. Io ci ho riso su e sono stato autoironico ma è arrivato il momento di prendere la cosa con più serietà. Sono onestamente allibito e incavolato per l’immagine che è venuta fuori di me da questo programma e per la caterva di insulti che mi stanno arrivando. Voglio parlare dei miei errori a Temptation Island e penso siano stati fondamentalmente due: il primo è quello di aver parlato troppo liberamente, aver detto ciò che pensavo senza filtri, risultando a volte un po’ pesante. Aver preso Temptation semplicemente come se fosse un percorso di coppia, dimenticando il lato televisivo, quando alla fin fine Temptation Island e’ un programma TV. Programma TV che tra l’altro preciso io non avevo mai visto prima, ma questo è affar mio. Mi spiace se certe frasi che ho detto sono risultate umilianti e pesanti. Cose che ho detto con onestà e che ho sempre detto anche a casa, non erano argomenti nuovi. L’unica critica anche mi sento di muovere ad Alessia è che non penso che lei sia caduta dal pero quando io ho detto certe cose come invece è sembrato.

Erano sicuramente parole forti che avrei potuto evitare di dire davanti a tutta Italia, ma non erano certo cose nuove per lei. Il secondo errore invece è stato quello di non aver chiuso prima la storia a casa, se i presupposti erano questi perché presentarsi? Io non penso che i presupposti fossero questi, che io fossi deciso dall’inizio a fare una cosa del genere, anzi speravo nella riaccensione della fiamma. Anche se avessi voluto provarci a farlo a casa, beh penso che ci siano dei retroscena, anzi ci sono dei retroscena che voi non conoscete, dei quali non voglio parlare per rispetto verso di lei. Non ricadrò nello stesso errore di, come dicono tanti, umiliarla raccontano ulteriori cose. Detto questo mi spiace che sia passata un’immagine di me nella quale non mi riconosco per nulla. Tanti mi hanno detto che sembravo sbruffone, che dicevo le cose come per dimostrare che avevo Alessia in pugno, quando in realtà il punto chiave era che si, forse ad un certo punto ho capito di non provare determinati sentimenti per lei, forse dovevo lasciarla , ma come potevo trovare il coraggio di lasciare una persona che mi voleva così tanto bene? Era un complimento verso di lei, era voler dimostrare il bene che c’era tra noi. La frase del prato invece, che tanto ha fatto scalpore, che è stata riportata ogni puntata. Era la presentazione di Federico ” quello che fa leccare il prato alla fidanzata”. Riportarla ogni puntata l’ho trovato quasi vergognoso . Vergognosa come frase in sé e siamo d’accordo ma che fosse anche riportata continuamente , quando alla fin fine si tratta di una gaffe, di una metafora venuta fuori male, quando il senso era far capire

Che se io chiedo la luna ad Alessia, lei mi darebbe anche la luna per dimostrare quanto bene mi vuole . Non penso ci fosse bisogno di riportarla ogni puntata”.

Io penso che dicendo “non sapete cose, non le dico per rispetto di Ale” già stia sbagliando. Perché quell’insinuare non è certo meglio di non dire. Insomma la toppa come si suol dire è peggio del buco. Aspettando nuove puntate, vi saluto, buon mare!

Baci velenosi a tutti