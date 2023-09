Claudio Baglioni, chi è l’attuale compagna? Con chi è stato sposato?

Claudio Baglioni è tra i big della musica italiana, che tanto acclama l’amore in tutte le sue mille sfaccettature. Ma a proposito di sentimenti, quale sarà stata la sua posizione amorosa negli anni, e quale sarà quella attuale? Lo scopriamo insieme.

Claudio Baglioni, chi è l’ex moglie

Nel 1973, Claudio Baglioni si unisce in matrimonio con Paola Massari, la musa ispiratrice della sua celebre canzone “Questo piccolo grande amore”. Cinque anni dopo, la coppia decide di sposarsi segretamente e nel 1982 nasce il loro figlio Giovanni. Purtroppo, il loro matrimonio si conclude con il divorzio nel 2008.

Rossella Barattolo, l’attuale compagna di Claudio Baglioni

In seguito, Baglioni inizia una relazione con Rossella Barattolo, che era stata la sua manager negli anni ’80, e i due sono ancora insieme oggi. Questa storia d’amore ha inizio nel 1987, quando Rossella incontra Baglioni per la prima volta, apparentemente senza conoscere la sua fama. La loro relazione è mantenuta segreta per molti anni e diventa pubblica solo nel 2008, quando viene ufficializzato il divorzio da Paola Massari. Questa situazione ha diviso i fan di Claudio, i quali, non hanno mandato facilmente giù il boccone amaro della sua separazione.

In un’intervista rara concessa nel 2007, Rossella Barattolo ha parlato per la prima volta dei dettagli del loro amore, esprimendo altresì il suo rammarico per il fatto che non hanno avuto figli insieme.

Rossella e Claudio, coppia lontana dai riflettori

Un dettaglio interessante è che Baglioni ha dedicato diverse canzoni a Rossella, tra cui la famosa “Mille giorni di te e di me” del 1990, che è stata scritta per celebrare il loro amore dopo una temporanea e dolorosa separazione.

Rossella Barattolo è rimasta lontana dai riflettori e dal gossip, tanto che non ha account su Instagram né Facebook. Tuttavia, è stata al fianco di Baglioni per alcune iniziative, tra cui la sensibilizzazione del pubblico sulle questioni legate all’immigrazione e agli sbarchi.