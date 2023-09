Il Dottor Alì, chi è l’attore che interpreta il protagonista del remake turco di The Good Doctor?

Il Dottor Alì è una serie turca in onda in Italia su Real Time. Il protagonista è interpretato da Taner Ölmez, attore turco. Originario di Tunceli, la sua famiglia si trasferì a Istanbul quando aveva solo 6 anni. Ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Taner Ölmez, il Dottor Alì turco? Età, altezza, segno zodiacale e curiosità sulla sua famiglia

Taner Ölmez è nato il 9 agosto 1986 a Tunceli, in Turchia, ed è noto per la sua carriera come attore di serie TV turche, cinema e teatro. È alto 1,79 metri e pesa 65 chili, con occhi marroni e capelli neri. È del segno del leone. Ha un fratello maggiore di 6 anni di nome Taylan Özgür Ölmez.

Suo padre è un macellaio e sua madre una casalinga. La sua famiglia proviene da una cittadina in provincia di Tunceli e si occupa di macelleria, vendendo animali al mercato. Nonostante alti e bassi economici, suo padre ha aperto una macelleria alcuni anni fa.

Durante la sua infanzia, ha trascorso il tempo tra il villaggio di Dersim con sua nonna in estate e Istanbul in inverno. Ha lavorato nel negozio di alimentari di sua nonna e ha svolto vari lavori in gioiellerie e sale concerti prima di iniziare la sua carriera nel teatro.

Taner Ölmez si è laureato nel Dipartimento di Teatro del Conservatorio Statale dell’Università di Istanbul. La sua aspirazione a diventare attore è nata quando, da bambino, assisteva a uno spettacolo teatrale scolastico e pensava di poter fare meglio degli attori che aveva visto.

La carriera di Taner Ölmez e la personalità del Dottor Alì

Ha iniziato la sua carriera televisiva interpretando un ruolo nella serie “Grand Bazaar” e ha guadagnato maggiore notorietà interpretando il ruolo di Mert Asim Serez nella serie “Medcezir”.

I tratti distintivi della personalità del Dottor Alì turco includono l’ingenuità, la determinazione e il lavoro duro. Dedica tempo a frequentare laboratori di recitazione per migliorare le sue abilità.

Nella sua vita sociale, è un appassionato sostenitore del Besiktas e trascorre il tempo con gli amici. Desidera che le persone si avvicinino a lui senza pregiudizi e vuole essere conosciuto per la sua autenticità.