Raul Cremona, anche il figlio è famosissimo: alla scoperta di Giordano Cremona, del duo Merk & Cremont

Non poteva che ereditare l’attitudine all’arte Giordano Cremona, figlio di Raul, sebbene in molti lo conoscano con un altro nome (che vedremo tra poco). Cosa si sa di lui, della sua carriera e della sua vita privata? Prosegui la lettura per scoprirlo.

Giordano Cremona, ecco cosa fa nella vita

Joe Kremont, al secolo Giordano Cremona, è uno dei due membri del duo musicale Merk & Kremont (l’altro è Federico Mercuri). I due sono originari di Milano e nel 2014 sono stati inclusi nella lista dei migliori 100 DJ al mondo dalla rivista DJ Magazine, e negli ultimi anni hanno guadagnato notorietà grazie a singoli di successo come “Sad Story” e il recente “Hands Up”. Di seguito andremo ad approfondire la conoscenza di questo talentuoso artista, figlio del celebre comico – mago Raul Cremona.

La carriera di Merk & Kremont ha inizio con una ricerca musicale innovativa e affascinante fin dai primi passi. Presto, grandi nomi come Avicii, Steve Angello e Bob Sinclar hanno cominciato a seguire da vicino il duo milanese. Nel 2016, Merk & Kremont hanno avuto la loro prima importante collaborazione con Bob Sinclar per il remix del brano “Someone Who Needs Me”.

Non solo colleghi dj, le grandi collaborazioni italiane di Merk & Kremont

Oltre ad essere acclamati sulla scena del djing, il duo ha anche prodotto brani per artisti famosi in Italia come Rovazzi, Il Pagante e Gianluca Vacchi.

La loro vera svolta è arrivata nel 2017 con il brano ‘Sad Story (Out of Luck)’, che ha ottenuto il disco di platino FIMI, mentre il successo radiofonico è giunto nel 2018 con l’uscita del brano ‘Hands Up’, in collaborazione con il gruppo statunitense DNCE, diventato uno dei brani più popolari dell’estate.

Quest’estate da sottolineare la fortunata collaborazione con Tananai e Marracash, per ‘Un altro mondo’, canzone che non può non entrare in testa.

E la vita privata?

Per quanto riguarda i dati anagrafici di Joe / Giordano, ci sono poche informazioni disponibili (al netto del nome, chiaramente). La sua data di nascita completa non è nota, ma sappiamo che è nato il 7 febbraio.

Dalle foto pubblicate sul suo account Instagram, sembra evidente che Giordano sia fidanzato con una giovane ragazza, Jenny Daniela Salazar, ex studentessa della Bocconi. La coppia condivide la passione per i viaggi e ama fotografarsi in giro per il mondo ogni volta che ne ha l’occasione.