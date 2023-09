Chi è e cosa fa nella vita Gaia Saponaro, la moglie di Crosetto?

Ecco chi è e cosa fa nella vita Gaia Saponaro: età e professione

Chi è Gaia Saponaro, che sta facendo impazzire il web dopo le foto pubblicate da Novella 2000 con Guido Crosetto? E’ la moglie del ministro della Difesa, con cui è sposata da vent’anni. Ma che cosa fa nella vita?

Pugliese, laureata in Giurispudenza nel 2015 e masterizzata in Comunicazione d’impresa nel 2017, Gaia Saponaro è un’organizzatrice di eventi che parla quattro lingue. E’ inoltre stata una pallavolista e un’alteta di giannastica artistica e lo si evice dal suo fisico scolpito e atletico. Nel 2005 ha iniziato una storia d’amore con il politico Guido Crosetto, ma l’ha sempre tenuta a distanza dal mondo del gossip. I due vivono a Roma e hanno due figli: uno di 4 anni e Carole di 5 anni e mezzo. Guido Crosetto è inoltre padre di Alessandro, nato nel 1997 da una precendente relazione con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca. Stando a quanto si apprende da diverse fonti web, ha studiato presso l’Università Luiss e ha poi intrapresto il percorso di laurea magistrale.

Insomma, le foto pubblicate di Novella 2000 che ritraggono Crosetto abbracciato alla moglie Gaia hanno fatto il giro del web, ma non sono per nulla piaciute al Ministro della Difesa. “Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy” ha replicato Crosetto. ” Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero” ha infine chiosato il ministro replicando alle critiche degli haters.