Michael Hutchence, come è morto? Con chi è stato sposato? Curiosità sul leader degli INXS

Sono passati quasi 26 anni dalla morte di Michael Hutchence, leader degli INXS, ma il suo ricordo è vivo nei fan e non solo. Scopriamo qualcosa in più su di lui, in particolare come è morto, con chi è stato sposato. Vediamo infine qualche curiosità sul leader degli INXS.

Com’è morto Michael Hutchence

Il 22 novembre 1997, Michael Hutchence fu trovato morto: aveva 37 anni (essendo nato il 22 gennaio del 1960). Paula Yates, giornalista televisiva e madre della sua unica figlia, respinse la teoria del suicidio e sostenne che la morte di Hutchence fosse legata a un gioco autoerotico di asfissia che aveva avuto un tragico epilogo. La star fu trovata senza vita in una camera d’albergo con una corda stretta al collo e appesa alla maniglia della porta.

La storia d’amore con Paula

La storia d’amore di Paula con Hutchence iniziò nel 1985, quando si incontrarono per la prima volta durante un’intervista per il programma televisivo “The Tube”. A quel tempo, Paula era impegnata con Geldof, e aveva una bambina. Si rincontrarono 9 anni dopo così Paula a decise di lasciare Bob e iniziare una nuova vita con Michael. La battaglia per la custodia dei figli con Geldof continuò nel corso degli anni, e Paula diede alla luce la figlia di Hutchence, Hiraani Tiger Lily, nel luglio del 1996.

Poco dopo la nascita di Tiger Lily, la casa di Paula e Hutchence fu oggetto di una scoperta inquietante. Mentre erano fuori con Tiger, la tata delle figlie di Geldof trovò una scorta di eroina e oppio, nascosti in vaschette per dolci, insieme a foto esplicite. Paula e Hutchence sostennero che qualcun altro aveva piazzato la droga lì e che stavano subendo un controllo indesiderato sulla loro casa. Afflitto da una grave depressione e problemi finanziari, Michael desiderava porre fine alla relazione con Paula ma si sentiva intrappolato.

Qualche curiosità su Michael

Michael Hutchence era un musicista straordinario sin dai suoi primi giorni con gli INXS. Era noto per la sua dedizione alla registrazione e alla creazione musicale.

Michael Hutchence aveva ottenuto elogi e massimo rispetto da Bono degli U2. Bono condivide la definizione di rock’n’roll di Hutchence come “liberazione”, sottolineando quanto fosse profondamente influente e ispiratore per altri artisti.

La cantante Kylie Minogue rimase impressionata da Michael, ma quest’ultimo la fece aspettare per una cena. Nonostante l’attesa, l’incontro scatenò una connessione speciale tra loro che durò durante il tour asiatico di Kylie.

Un incidente devastante a Copenhagen nel 1992 ebbe un impatto duraturo sulla salute di Michael. Un tassista lo colpì violentemente in faccia, causando una grave frattura cranica e danni cerebrali che gli fecero perdere l’olfatto.