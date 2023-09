Into the storm è basato su una storia vera? Qual è il finale del film?

Per gli amanti dei film catastrofici ricchi di eventi estremi come fulmini, saette, tempeste di fuoco, ghiaccio e tornado, “Into the Storm” è una pellicola da non perdere. Questo film, uscito nel 2014, si presenta come un falso documentario ed è diretto da Steven Quale, noto per il suo lavoro in “Final Destination 5.”

La storia vera che ispira Into the Storm

Il film “Into the Storm” offre un mix di eventi catastrofici, ispirati ad episodi di vita reale e successivamente adattati per il film. Anche se sono stati utilizzati effetti speciali, la base di tutto è stata presa da video reali su YouTube. Questo approccio ha permesso di portare eventi autentici nel mondo del cinema in modo coinvolgente.

Un elemento chiave della trama del film si basa su un’epidemia di tornado che colpisce la città di Silverton durante un pomeriggio. Questo evento è stato tratto da fatti realmente accaduti negli anni ’80 nello Iowa, dove una città fu colpita da ben nove tornado in un’ora. Questo episodio ha dimostrato quanto la realtà possa superare la finzione.

Inoltre, uno degli attori del film, Jeremy Sumpter, ha vissuto un’esperienza personale legata ai tornado durante la sua infanzia, che lo ha aiutato a connettersi emotivamente con il ruolo. Ha raccontato di aver pianto a causa di un tornado che aveva colpito la sua scuola da bambino.

Trama e finale

La trama di “Into the Storm” ruota attorno a quattro giovani studenti che si trovano ad affrontare un tornado di categoria F2, capace di causare danni considerevoli. Questo incontro iniziale con la potenza della natura li getta in un vortice di eventi catastrofici. La storia si sposta poi nella città di Silverton, dove un gruppo di cacciatori di tornado si trova ad affrontare un tornado di categoria F3. La situazione si complica ulteriormente quando altri tornado colpiscono la città e i protagonisti si ritrovano a dover soccorrere persone intrappolate.

L’insieme dei tornado crea un grande tornado di livello 5 che porta alla morte di uno dei personaggi. Per fortuna dopo aver salvato un ultimo gruppo di persone, i protagonisti si mettono in salvo e il tornado inizia a scemare.