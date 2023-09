Circo Max – Una notte di hit: tutti gli ospiti e la scaletta della serata

Max Pezzali ha recentemente festeggiato i 30 anni di carriera con un concerto straordinario chiamato ‘Il Circo Max’. L’evento ha avuto luogo sabato 2 settembre 2023, nel suggestivo scenario del Circo Massimo di Roma e ha registrato un notevole successo. Questo eccezionale concerto è stato registrato e sarà trasmesso su Canale 5.

Circo Max – Una notte di hit, gli ospiti

Max Pezzali ha scelto il prestigioso palcoscenico del Circo Massimo di Roma per concludere i festeggiamenti dedicati ai suoi 30 anni di carriera con Circo Max – Una notte di hit. Questa performance epica segue mesi di tour in giro per l’Italia, durante i quali ha venduto oltre 520.000 biglietti in più di 30 date diverse.

Il concerto ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, alcuni dei quali sono amici storici di Max Pezzali e altri artisti di grande successo. Tra gli ospiti noti figurano Lazza, Articolo 31, Dargen D’Amico, Gazzelle, Colapesce Dimartino, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Inoltre, l’apertura dello spettacolo è stata affidata ad Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, che hanno entusiasmato il pubblico con un set speciale denominato ‘Deejay Time’.

La Scaletta di ‘Circo Max’

La scaletta del concerto comprendeva i brani più celebri di Max Pezzali. Durante le oltre due ore e mezzo di performance, Max ha aperto il concerto con il suo brano più iconico, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”. In totale, sono stati eseguiti trenta brani, con un’iniziale selezione dei successi realizzati con gli 883, seguita da brani della carriera solista di Max Pezzali. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di eseguire alcune delle loro hit, come “Giovani Wannabe” di Riccardo Zanotti, “Dove si balla” di Dargen D’Amico e “Cenere” di Lazza.

La scaletta completa di ‘Circo Max’ includeva i seguenti brani: Hanno Ucciso L’uomo Ragno, S’inkazza, Rotta Per Casa Di Dio (Riccardo – Pinguini Tattici Nucleari). Prosegue con Giovani Aspirante (Riccardo – Ptn) e La Regola Dell’amico (Dargen D’Amico). Non manca poi Dove Si Balla (Dargen D’Amico), Vieni Deve Andare, L’universo Tranne Noi, Ti Sento Vivere, Lo Strano Percorso, Sempre Noi (Articolo 31) e Domani Smetto (Articolo 31).

E ancora Sei Un Mito, La Regina Del Celebrità, La Lunga Tenuta Caldissima, medley di Bella Vera / Musica Leggerissima / Nella Notte (Colapescedimartino + Deejay T) e Intro + Gli Anni (Lazza), Cenere (Lazza), Nessun Rimpianto, Una Canzone D’amore, Vieni Mai e Medley con Nient’altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai. Quello Che Capita, Il Grande Incubo, La Dura Legge Del Gol (Gazzelle), Destri (Gazzelle), L’ultimo Bicchiere. Infine due medley: Non Me La Menare / Te La Tiri / 6 Uno Sfigato e Nord Sud Ovest Est / Tieni Il Tempo (Paola & Chiara) e si conclude con Con Un Deca.