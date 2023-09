Rimetti a noi i nostri debiti: dove è stato girato? Qual è la colonna sonora?

Film italiano del 2018, “Rimetti a noi i nostri debiti” diretto da Antonio Morabito, vede nei panni dei protagonisti principali Marco Giallini e Claudio Santamaria. La storia del film si concentra sul recupero crediti ed è noto anche per essere stato il primo film italiano ad essere distribuito in esclusiva su Netflix.

Dove è stato girato Rimetti a noi i nostri debiti?

La pellicola è stata ambientata tra il centro e la periferia nord-ovest di Roma, nello specifico, nel quartiere popolare di Primavalle. Questa è la dimora del personaggio di Santamaria e di alcuni debitori incalliti che sono vittime delle azioni di Franco. Una particolare ambientazione quella di Via Pietro Bembo e dei suoi “grattacieli” che raccontano una verità attuale presente nella nostra capitale.

Guido è un ex tecnico informatico che si trova in una situazione difficile dopo che la sua azienda ha dichiarato bancarotta e lo ha licenziato. Trova un po’ di conforto nel bar dove lavora Rina, una donna di cui si innamora, e nel suo vicino di casa, un professore appassionato di biliardo che usa il gioco per discutere di politica ed economia con Guido.

La colonna sonora del film

Nel film, il titolo metaforico “Rimetti a noi i nostri debiti” fornisce una chiave di lettura importante. Questa espressione, usata dai credenti quando chiedono a Dio di essere assolti dai propri peccati, crea un parallelo interessante tra la storia di Guido e la dimensione sacrale. Questo parallelo si sviluppa fin dai primi minuti e ritorna alla fine del film, creando una struttura circolare. La colonna sonora svolge un ruolo cruciale in questa narrazione: nella scena d’apertura, ad esempio, la musica dei Cop Shoot Cop con “Everybody Loves You” accompagna Guido mentre fa jogging nel cimitero dietro casa, e lo stesso brano viene riproposto alla fine del film quando si trova in Chiesa e recita il Padre Nostro.

Le sequenze che non hanno una connessione diretta con il tema religioso utilizzano una colonna sonora composta da brani tipicamente associati alle funzioni religiose.