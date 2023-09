Paolo Fox è sposato? Cosa sappiamo della vita privata dell’astrologo

Paolo Fox è forse il più famoso astrologo italiano, almeno per quanto riguarda l’ambiente televisivo. Nasce a Roma il 5 febbraio del 1961 e fin da piccolo è sempre stato appassionato di astrologia ed esoterismo, complice anche la nonna. Debutta in televisione nel 1982, quando Paolo Villaggio lo ha invitato per la prima volta nel suo programma tv, che all’epoca andava in onda su Odeon TV e da lì finisce su tutte le reti nazionali e in moltissimi programmi diversi, tra cui “I Fatti Vostri“, “Mezzogiorno in Famiglia” e “Domenica In“.

Proprio durante la puntata di capodanno di quest’ultimo programma, condotto da Mara Venier, l’astrologo stava parlando dell’oroscopo del 2023, quando ad un certo punto la conduttrice lo ha imbeccato in una conversazione spinosa.

Fox stava parlando della situazione amorosa del segno del Capricorno, sottolineando particolarmente l’argomento “nozze”, quando proprio in quel momento Mara Venier lo ha pizzicato con una domanda a bruciapelo, chiedendo se il noto astrologo fosse sposato. Fox ha subito confessato “No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno” aggiungendo con un po’ di sarcasmo “perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”. Ma la Venier non aveva ancora finito con lui, “Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?”. A quel punto l’astrologo è riuscito a smarcarsi rifugiandosi nell’oroscopo, rispondendo “No, io sono acquario e l’acquario teoricamente non si sposa“.

A quel punto i ruoli si sono invertiti e la Venier si è trasformata in una veggente, “Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia.”

Oltre al suo lavoro fisso da astrologo, Paolo Fox ha anche partecipato ad un film, interpretando se stesso, nel lungometraggio natalizio “Ma tu di che segno 6?“. Inoltre nel 2017 parteciperà come ospite alla trasmissione Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci.