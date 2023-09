Chi è Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici? I due hanno figli?

Cesara Buonamici, all’età di 65 anni, ha pronunciato il “sì” nel suo matrimonio con il medico israeliano Joshua Kalman, 71 anni, dopo una relazione di 24 anni. La cerimonia si è svolta nella città natale di Cesara, Fiesole, in Toscana, con una celebrazione civile. Ma chi è davvero Joshua?

Il Percorso di Joshua Kalman

Joshua Kalman, nato in Israele nel 1951, proviene da una famiglia di medici. Dopo aver completato gli studi di medicina, ha intrapreso un percorso che lo ha portato in Italia, dove ha incrociato il destino di Cesara Buonamici quando aveva 47 anni. In Israele, Kalman aveva già ottenuto notevoli successi nella sua professione medica, e negli anni Ottanta e Novanta, ha anche svolto attività lavorative in Italia. Oltre alla medicina, si è dedicato alla traduzione, contribuendo a opere come “Il gelataio Tirelli” di Tamar Meir.

Il matrimonio con Cesara Buonamici

Anna Ravoni, sindaco di Fiesole e amica di lunga data della coppia, ha officiato la cerimonia tra Joshua e Cesara, che si è tenuta il sabato 14 maggio 2022 in una sala del palazzo comunale.

L’annuncio delle nozze è stato dato qualche giorno prima dalla rivista Novella 2000, sorprendendo molti dato che Cesara Buonamici aveva precedentemente dichiarato di non aver mai pensato al matrimonio. Questa decisione improvvisa ha contraddetto le sue affermazioni precedenti, poiché temeva che il matrimonio potesse mettere fine all’incantesimo della loro relazione. Tuttavia, le cose hanno preso una svolta inaspettata e la coppia ha deciso di sposarsi.

Joshua e Cesara hanno figli?

Cesara e Joshua Kalman hanno sempre mantenuto la loro storia d’amore lontana dai riflettori. Cesara ha descritto come lui l’abbia resa una persona migliore e ha elogiato la sua apertura verso il mondo e la religione di Joshua. Nonostante alcune divergenze, hanno una buona sintonia nella loro relazione e condividono la passione per i viaggi. Riguardo ai figli, Cesara ha rivelato che purtroppo non ne sono mai arrivati.