Horizon Line – Brivido ad alta quota come finisce? Finale del thriller del 2020

“Horizon Line – Brivido ad Alta Quota” è un film del 2020: si tratta di un thriller pieno di adrenalina e suspense che ci catapulta in una storia mozzafiato ambientata su un aereo fuori controllo.

La trama di Horizon Line – Brivido ad Alta Quota

La trama di “Horizon Line – Brivido ad Alta Quota” segue una storia avvincente di sopravvivenza che coinvolge due ex fidanzati, Sara (interpretata da Allison Williams) e Jackson (interpretato da Alexander Dreymon). I due si trovano in un incubo a migliaia di metri d’altitudine a bordo di un aereo Cessna monomotore. Inizialmente, il loro volo doveva essere una breve e semplice routine per raggiungere un’isoletta tropicale dove si sta per celebrare un matrimonio tra amici. Tuttavia, pochi minuti dopo il decollo, il pilota subisce un infarto fatale, lasciando Sara e Jackson senza alcuna idea della loro posizione, senza possibilità di comunicare con la torre di controllo e, soprattutto, senza alcuna esperienza su come far atterrare quell’aereo.

Con pochissimo carburante nel serbatoio e un orizzonte minaccioso che annuncia una tempesta, la situazione si fa sempre più drammatica. I due ragazzi si trovano sorvolando il mare aperto, migliaia di metri sopra il suolo, senza alcun controllo sull’aereo. La loro unica speranza è quella di prendere i comandi del piccolo Cessna e cercare disperatamente di portarlo a terra. Ma riusciranno in questa impossibile missione?

Il finale del film

Mentre cercano disperatamente di riparare il serbatoio danneggiato durante la tempesta, Jackson si rompe il braccio. La situazione si fa ancora più critica quando l’aereo esaurisce il carburante. In un gesto di estrema disperazione, Sara individua una piccola isola sperduta nell’Oceano Indiano e tenta un atterraggio sulla spiaggia. Purtroppo, l’aereo si schianta in acqua in modo catastrofico, ribaltandosi. Sara riesce a salvare Jackson e a portarlo sano e salvo sulla spiaggia. Tuttavia, la loro lotta per la sopravvivenza è tutt’altro che finita.

Scoprono che l’isola su cui si trovano è destinata ad essere sommersa dall’alta marea. Quando questo evento accade, entrambi si ritrovano in balia del mare, con Jackson gravemente ferito al braccio e convinto di essere vicino alla morte. In un toccante momento, offre a Sara il suo giubbotto di salvataggio e le confessa ancora una volta il suo amore. Tuttavia, quando sembra che Jackson stia per arrendersi, un peschereccio arriva in loro soccorso, avendo ricevuto l’S.O.S. radio lanciato dall’aereo prima dello schianto.