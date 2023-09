Halloween 2023, quale film dell’orrore vedere? Il suggerimento arriva direttamente da Freddy Krueger

“Vecchio e grasso”: s’è definito così qualche mese fa Robert Englund, attore classe ’47, che ha così confermato che il cappello, l’iconico gilet a righe verdi e rosse e il guanto con lame affilate come artigli sono destinati a rimanere nell’armadio per sempre. Il leggendario attore non si calerà nuovamente nei panni di Freddy Krueger, ma questo non significa che voglia privarci della razione di terrore che molti spettatori desiderano ogni giorno.

Parlando di film del terrore, è naturale che una icona del genere come lui abbia titoli da consigliare e durante un’intervista a Bloody Disgusting, ha suggerito un film da vedere in occasione di Halloween 2023 (che s’avvicina a grossi passi: sarà tra poco più di un mese).

Il film in questione si chiama ‘May’ ed è uscito nel 2002, diretto da Lucky McKee e con Angela Bettis, Anna Faris, e Jeremy Sisto.

Nonostante il titolo possa non essere famosissimo, si tratta di un film che ha ottenuto ottime recensioni ed ottimi feedback dalla critica: c’è chi esalta la figura di May, personaggio che – come altre donne del cinema – incarna la fragilità femminile alle prese con le difficoltà di trovare una normale vita di relazioni sociali.

E c’è chi inserisce il film tra i più belli della storia dell’horror: nel 2006, il Chicago Film Critics Association lo ha inserito al 61esimo posto tra i film più spaventosi di sempre e Bloody Disgusting lo ha classificato al 17º posto nella sua lista dei 20 Film horror del decennio. Non male.

Ma di cosa parla questo film? Ci rifacciamo alla sinossi di Justwatch: “Fin da bambina, May era già diversa. Tutto ciò che desiderava era essere accettata dagli altri, ma riceveva solo rifiuti. Da adolescente si trasferì a Los Angeles dove lavorò in un centro veterinario. Ha una relazione romantica con Adam, un giovane regista, e poi con Polly, la receptionist dell’ospedale. Ma quando le sue relazioni falliscono, si sente frustrata. E quando May si sente frustrata, diventa violenta, molto violenta”.

Di seguito il trailer del film, al momento non disponibile né su piattaforme di streaming, né per l’acquisto o il noleggio digitale (ma, siamo certi, riuscirete in qualche forma a trovarlo – magari comprandolo su Amazon).