Ci vuole un gran fisico, dove è stato girato? Quali sono le musiche della commedia? Location, trama e cast completo

Non ci si può definire cineasti doc se non si è visto almeno una volta nella vita il film dal titolo Ci vuole un gran fisico. Si tratta di una produzione italiana datata 2013 della durata di un’ora e 30 minuti. Cosa sappiamo di questa pellicola?

Cast e regia del film Ci vuole un gran fisico

Il genere è commedia e l’anno di realizzazione è il 2013. La regia è di Sophie Chiarello. I protagonisti principali sono Eva e Pagliai, interpretati rispettivamente da Angela Finocchiaro e Raul Cremona. Nel cast, troviamo anche Jurij Ferrini nei panni di Oscar, Antonella Lo Coco è Francesca, Laura Marinoni è Cinzia, Rosalina Neri invece è Lidia. Completano il cast Aldo Baglio nei panni del tassista, Paolo Hendel, Giacomo Poretti e Silvana Fallisi.

Trama e location del film

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Torino, in Piemonte. La produzione è della Agidi in collaborazione con Medusa Film e Sky Cinema.

La trama ha come protagonista Eva, una commessa nel reparto profumeria di un grande magazzino. La donna sta per compiere 50 anni e la sua vita si divide tra l’ex marito Gino, immaturo e scroccone, e la figlia Francesca. Madre e figlia non hanno un buon rapporto, anzi è a dir poco più che conflittuale. E poi c’è l’anziana madre Lidia che non vuole arrendersi alla propria età. A tutto questo si aggiunge un perfido direttore, Pagliai, che le rende la vita lavorativa impossibile.

Il finale

Eva è stanca ed amareggiata e comincia a commettere un errore dopo l’altro. Ma quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, un particolare personaggio piomba improvvisamente nella sua vita. Si tratta di un improbabile angelo custode, interpretato da Giovanni Storti, che la aiuterà a ristabilire le priorità e a ritrovare fiducia in sé stessa. Eva ci riuscirà, dopo mille disavventure ed un finale a dir poco tempestoso.

Le musiche

La colonna sonora del film presenta due brani originali di Antonella Lo Coco: NUDA e VIA.

Oltre alle musiche originali del film, create, arrangiate ed eseguite da Valerio Carboni, la colonna sonora include anche il brano NUVOLEVOLANDO, scritto e arrangiato da Rocco Tanica. Questa canzone è interpretata dalle quattro protagoniste femminili del film: Eva (Angela Finocchiaro), Lidia (Rosalina Neri), Cinzia (Laura Marinoni) e Francesca (Antonella Lo Coco).