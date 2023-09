Chi è Miguel Iglesias, l’altro figlio di Julio Iglesias? | Alla scoperta della mega villa di famiglia a Marbella

Miguel Iglesias, figlio dell’artista latino di maggior successo di tutti i tempi e in assoluto il cantante solista di maggior successo nella storia del continente europeo, è sempre rimasto nell’ombra nonostante l’importante cognome che porta.

Ama addirittura farsi chiamare Michael da quando vive a Miami e in tutti i suoi social network non è presente neanche una singola foto. Ad inizio settembre, però, ha fatto una puntata a Marbella, nella splendida villa di famiglia dove ha trascorso qualche giorno di relax insieme alla sua bellissima fidanzata, Julie Stella Marzena Steen. La giovane ventenne non esita a vantarsi della sua storia d’amore con il figlio maggiore di Mirada Rijnsburger e i due ragazzi hanno trascorso delle splendide giornate sulla Costa del Sol, più precisamente a Las Cuatro Lunas, la fattoria che Julio Iglesias ha acquistato e trasformato secondo i suoi gusti e le esigenze familiari. Si tratta di ben 450 ettari di terra nei quali è stata costruita una vera e propria mega villa con una quantità smisurata di stanze e spazi aperti. Avendo avuto ben otto figli, Julio Iglesias ha pensato bene di di costruire una casa in cui tutti i suoi figli potessero vivere insieme.

In sostanza si tratta di due eliporti, tre piscine, una casa principale con sette camere da letto e otto bagni, più le sistemazioni per le persone che lavorano per loro, uno studio di registrazione e alcune case adiacenti e una quantità infinita di spazi verdi distribuiti tra giardini e frutteti di ogni sorta. Il prezzo? 145 milioni di euro.

Nonostante Julio abbia voluto sbarazzarsi della casa, quest’ultima non ha mai trovato nessun acquirente e per il momento se la possono godere tutti i figli della famiglia Iglesias, Miguel compreso.

Se pensiamo, però, a tutti gli altri fratelli Iglesias, soprattutto il ben più famoso Enrique, che ha letteralmente spopolato alla fine degli anni ’90 in Italia e non solo con il singolo “Bailando“, ognuno di loro è sempre stato pizzicato in qualche gossip o, più in generale, hanno conquistato i titoli dei giornali.

Della vita di Miguel, invece, se ne sa molto poco. Dopo aver finito gli studi in scuole e centri privati a Miami, ha iniziato a lavorare per un’importante società immobiliare. Proprio per questo motivo sembra che il suo viaggio a Marbella non sia soltanto una visita di piacere, ma potrebbe “nascondere” un importante visita dovuta al suo lavoro.