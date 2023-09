Renault Clio e-Tech Hybrid, qual è la canzone della pubblicità?

Da metà settembre 2023, è in onda una nuova pubblicità dedicata alla Renault CLIO E-Tech Hybrid. In questo spot, Renault ha scelto di dare massimo sfoggio alla nuova auto giunta in famiglia utilizzando un contesto di parata, accanto a modelli iconici del passato, tra cui la Clio III RS Trophy, la Clio V6 e la Clio Williams. La particolarità sta però anche nella musica scelta per lo spot.

Come si presenta lo spot della Clio E-Tech Hybrid in giro a Valencia

La Renault Clio E-Tech Hybrid attraversa le strade di Valencia, in Spagna, con l’eleganza di una supermodella sulla passerella. Il percorso la porta attraverso luoghi iconici della città, come la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. In questo contesto, circondata da un pubblico entusiasta, fotocamere lampeggianti e modelle vestite con abiti haute couture, il nuovo design della brandizzata Renault attira sguardi ammirati da tutti coloro che la vedono.

La colonna sonora dello spot di casa Renault

Per sottolineare l’idea centrale dello spot, ossia l’affetto del pubblico per la Clio, Renault ha scelto come colonna sonora la canzone “Oh l’amour” degli Erasure. Questo brano è stato pubblicato nell’aprile 1986 come terzo singolo del duo synth-pop inglese Erasure, composto dai membri Vince Clarke e Andy Bell. È una canzone che tratta il tema del cuore spezzato e della malinconia per un amore ormai perduto. Il testo esprime i profondi sentimenti di dolore e confusione del protagonista dopo essere stato abbandonato dalla persona amata. Nella prima parte del brano, il protagonista racconta come entrambi stavano cercando di far funzionare la loro storia d’amore, ma purtroppo l’altro non riusciva a comprendere l’importanza di quel legame.

Nel ritornello invece , viene ribadita la sofferenza del protagonista con ripetizioni di parole. Ecco che metaforicamente parlando rievoca l’emozione e la passione che l’auto suscita nei cuori di coloro che la vedono.