The Losers come finisce? Esiste un sequel del film?

Il film “The Losers,” diretto dal regista francese Sylvain White e con la sceneggiatura di Peter Berg (noto per “Hancock”) e James Vanderbilt (noto per “The Amazing Spider-Man”), ha attirato l’attenzione di molti nel mondo del cinema. Ciò è dovuto in gran parte alla natura straordinaria dei suoi protagonisti, noti come i “Perdenti,” che, nonostante la mancanza di superpoteri, eccellono nelle loro competenze. Ecco trama, finale e curiosità sul sequel.

La Trama di “The Losers”

Il film segue un gruppo di soldati delle forze speciali dell’esercito americano, tra cui Roque, Pooch, Jensen e Cougar, tutti esperti nel loro campo. A guidarli c’è Clay, un colonnello con un carattere eccentrico e controverso. Dopo aver portato a termine con successo una missione pericolosa in Bolivia, seguendo le direttive del loro comandante, conosciuto solo come Max, i soldati scoprono di essere caduti vittime di un inganno mortale. Il loro mandante ha dato l’ordine di eliminarli per evitare che rivelino i dettagli della missione.

Per una serie di coincidenze fortunate, il gruppo riesce a sopravvivere e, fingendo la loro morte, si nascondono nel paese senza lasciare tracce. Decidono di chiamarsi “I Perdenti” e giurano vendetta contro chi li ha traditi. Quando una misteriosa figura di nome Aisha al-Fadhil offre loro la possibilità di tornare in America sotto copertura, in cambio della testa di Max, Clay è costretto ad accettare e guida i suoi uomini in una missione ad alto tasso di adrenalina per vendicarsi. Lungo il percorso, affronteranno numerosi pericoli che metteranno alla prova tutte le loro abilità.

Il finale e la possibilità di un sequel

Alla fine della storia, i Perdenti si preparano per una missione finale che li attende. Pooch riceve la notizia che sua moglie sta per partorire in un ospedale e, con il supporto della sua squadra, si reca immediatamente in ospedale. Dopo essere tornato dalla “morte” in missione, Pooch fa visita a sua moglie, e tra di loro si scatena una risata liberatoria.

In un’altra scena, vediamo Jensen che si presenta alla partita di calcio della sua nipote, con il suo team al seguito. Tuttavia, quando un giocatore della squadra avversaria affronta erroneamente la nipote di Jensen, la situazione si trasforma in un momento comico e caotico sul campo da calcio.

Ma cosa accade a Clay, ci si potrebbe chiedere. Sebbene sembri non avere una famiglia oltre alla sua squadra, Clay e Aisha hanno instaurato un legame notevole durante la missione. Resteranno insieme? Proprio questa domanda aveva lasciato ai fan lo spiraglio di un sequel. Tuttavia dopo 13 anni dalla prima uscita il regista non ha mai messo in cantiere un secondo episodio.