Chi è Olimpia Cagnola, moglie di Adriano Aragozzini? I due hanno figli?

Chi è Olimpia Cagnola, la moglie del manager Adriano Aragozzini? Dove si sono conosciuti e che cosa fa nella vita? Scopriamo insieme il dietro le quinte di questa coppia e la loro storia d’amore, sopraggiunta nella vita di Adriano Aragozzini in un momento molto difficile.

Chi è Olimpia Cagnola, la terza moglie di Adriano Aragozzini

Adriano Aragozzini è ospite quest’oggi di Domenica In, il popolarissimo programma di Mara Venier. Il manager, discografico e giornalista, classe 1938, nel salotto della Venier parlerà degli episodi più significativi della sua vita, di oggi come di ieri. Lavoro, carriera, sogni ma anche la sfera privata, quotidiana e famigliare.

In questo campo, purtroppo, la vita di Aragozzini è stata segnata da numerosi dispiaceri. L’imprenditore in passato è stato sposato due volte. Per un paio d’anni intrattiene un flirt con Tina Turner, ma la storia fra loro naufraga poco dopo il divorzio di Aragozzini dalla prima moglie. La seconda moglie, Gioia, muore invece tragicamente a 35 anni, a causa di un tumore. Successivamente, Adriano Aragozzini si sposa nuovamente con la sua attuale consorte, Olimpia Cagnola.

La relazione con Olimpia è la più duratura nella vita dell’imprenditore. Ma chi è Olimpia Cagnola? La donna nasce nel 1972 a Roma. Lavora come avvocatessa e ha sempre cercato di tenersi alla larga dai riflettori. In effetti, la nuova moglie di Adriano Aragozzini tiene molto alla sua privacy, e di lei, al di là del profilo professionale, si sa molto poco.

La tragedia dei figli di Adriano Aragozzini e la sua terza moglie

Oltre ad aver vissuto insieme per molti più anni rispetto alle precedenti consorti del manager, tuttavia, lui e Olimpia hanno anche tre figli. Un capitolo senza dubbio doloroso della vita di Aragozzini; proprio i figli, infatti, sono al centro di un terribile trauma.

Dal suo matrimonio con Olimpia Cagnola, Aragozzini è diventato padre di due femmine, Gigliola e Gioia, e un maschio, Adriano Jr. La loro vita famigliare viene sconvolta dalla tragedia quando la figlia primogenita, Gigliola, si ammala gravemente. La diagnosi della ragazza è tremenda; Gigliola infatti contrae la leucemia. Nonostante le cure e i tentativi di sconfiggere il terribile male che ha afflitto la figlia di Aragozzini, la conclusione è drammatica. Gigliola muore giovanissima, a soli 23 anni.

È la seconda, grande tragedia nella vita del manager, un argomento su cui lo stesso Aragozzini potrebbe volersi confidare davanti ai microfoni del salotto di Mara Venier. La perdita di un figlio, soprattutto in circostanze così drammatiche e a un’età così giovane, è una circostanza terribile che la famiglia di Adriano Aragozzini ha dovuto suo malgrado confrontarsi.