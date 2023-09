A Million Miles Away è basato su una storia vera?

Il film “A Million Miles Away” si ispira alla straordinaria storia di José M. Hernàndez, il primo bracciante immigrato a raggiungere lo spazio. Diretta da Alejandra Marquez Abella, la pellicola prende spunto dall’autobiografia di Hernàndez intitolata “Reaching for the Stars”.

A Million Miles Away, chi è Josè Hernandez

A Million Miles Away ha come protagonista José M. Hernàndez. Nato in una famiglia messicana povera, impegnata nella lotta quotidiana per la sopravvivenza, José ha dimostrato una profonda aspirazione a sogni più grandi e una spiccata propensione per l’apprendimento. Il film “A Million Miles Away” narra il suo straordinario percorso verso un futuro completamente diverso da quello che sembrava destinato a lui. La sua storia inizia con l’aiuto di un’insegnante di scuola che riconosce il suo talento e convince i genitori a permettergli di frequentare regolarmente la scuola, fornendogli così l’opportunità di costruire le fondamenta per la sua futura carriera straordinaria.

Dopo essersi laureato in ingegneria, Hernàndez intraprende una carriera nel settore della ricerca scientifica e nucleare. Tuttavia, l’attrazione per lo spazio è irresistibile, e José sogna di raggiungere la NASA, il suo obiettivo finale. Per ben 12 anni, invia candidature per i programmi spaziali, ma viene costantemente respinto con la stessa motivazione.

Durante questi dodici anni, la vita di José è ricca di avventure e incontri significativi, tra cui l’amore della sua vita: Adela, una venditrice di automobili e bracciante come lui nei vigneti. La loro storia d’amore è inizialmente ostacolata da un suocero protettivo, ma la madre di Adela riconosce immediatamente il valore di José.

La vita privata di Josè

José e Adela affrontano la vita con passione, lavorando sodo per sostenere la loro famiglia di cinque figli. La storia di Adela e di “A Million Miles Away” ci insegna una lezione importante: se ami qualcuno, devi permettergli di inseguire i propri sogni. Sarà Adela a lottare affinché José acquisisca le competenze necessarie per essere ammesso nel programma spaziale dei suoi sogni.

Grazie ai risparmi di una vita, José impara il russo, diventa sommozzatore, apprende a pilotare un elicottero e sviluppa le competenze necessarie per affrontare la sfida più grande: diventare un astronauta e scrivere così la sua pagina di storia.