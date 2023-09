Focus – Niente è come sembra, come finisce? Esiste un sequel del film?

Focus – Niente è come sembra è un film del 2015, una brillante creazione dei registi Glenn Ficarra e John Requa. Questo intrigante thriller vanta un cast stellare, con Will Smith e Margot Robbie nei ruoli principali.

La trama di Focus – Niente è come sembra

La storia si dipana attraverso un mondo di truffatori, con Nicky Spurgeon, un esperto di inganni cresciuto in una famiglia di artisti della frode. Nicky gestisce una vera e propria “azienda” specializzata in audaci colpi. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Jess Barrett in un nightclub di New Orleans. Jess è desiderosa di apprendere i segreti del mestiere da Nicky, ma tra di loro nasce qualcosa di più profondo: una relazione amorosa. Mentre scommettono sul risultato di una partita di football, incontrano Liyuan Tse e la posta in gioco diventa sempre più alta. Ma Nicky ha un asso nella manica per l’ultima scommessa da 2 milioni di dollari, e alla fine, lascia Jess con una parte di quel denaro.

Tre anni dopo, durante una gara di IndyCar Series a Buenos Aires, Nicky sta preparando un colpo epico. Lavora a stretto contatto con il milionario Rafael Garriga e il suo capo della sicurezza, Owens, per ingannare l’avversario australiano McEwen. Il piano coinvolge la vendita di un falso “pacchetto” ad McEwen, facendo credere che Nicky sia un ingegnere esperto. Ma il destino interviene quando Nicky ritrova Jess, ormai trasformata in una femme fatale.

Finale e sequel del film

Nel loro ritorno negli Stati Uniti, Jess e Nicky si trovano nel mezzo di un incubo quando vengono rapiti dagli uomini di Garriga. Durante un interrogatorio brutale, Nicky è ferito da un colpo di pistola al petto, sparato da Owens. Garriga rimane sconvolto da questo atto orribile e fugge via. Ma poi viene rivelato che Owens è in realtà il padre di Nicky, Bucky. Bucky riesce a salvare Nicky, ma in un atto di tradimento, si impossessa dei soldi che avevano con sé. Jess e Nicky si ritrovano così senza denaro, ma con l’orologio di Garriga, l’unico ricordo di quell’episodio straziante.

Deludente la notizia per tutti i fan del film con Will Smith. Non esiste un sequel e non è mai trapelata info circa un possibile secondo capitolo. Non resta che sperare.