LOL – Chi ride e fuori 4, chi ci sarà? Quando esce?

Dopo il grandissimo successo delle prime tre edizioni in Italia, molte persone si stanno chiedendo se ci sarà una quarta stagione di LOL. Ebbene sì, la risposta è ormai certa: Amazon Prime Video ha confermato la produzione di LOL 4. Questa notizia era stata già resa nota all’inizio di maggio 2023. Ma ora scopriamo qualcosa di più.

Quando esce la nuova serie di LOL 4

La domanda che tutti si pongono ora è: quando verrà rilasciata LOL 4? Considerando il trend delle stagioni precedenti, è probabile che la quarta stagione sia programmata per i primi mesi del 2024. Tuttavia, la data di uscita ufficiale verrà confermata successivamente dal team di produzione. I fan sperano che Fedez e Frank Matano, noti conduttori delle edizioni precedenti, facciano parte anche di questa nuova avventura.

Per quanto riguarda l’orario di pubblicazione, è probabile che gli episodi siano disponibili in streaming tra la mezzanotte e le 09:00 del giorno fissato per il lancio, seguendo la prassi delle edizioni precedenti.

Chi partecipa al programma

Sebbene i concorrenti della terza stagione di LOL siano stati annunciati solo a novembre 2022, i nomi dei comici che parteciperanno a LOL 4 saranno probabilmente rivelati verso la fine del 2023. Mentre Fedez è stato una presenza fissa nelle prime due edizioni, la sua partecipazione alla quarta stagione è ancora incerta. Gli spettatori sono in attesa di scoprire se ci saranno conduttori aggiuntivi o elementi sorpresa, come Lillo in LOL 2 e Maccio Capatonda in LOL 3.

Nel frattempo, i fan dello show stanno già facendo ipotesi e esprimendo le loro preferenze per i comici che vorrebbero vedere in LOL 4. Tra i nomi che circolano online ci sono Claudio Bisio, Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Geppi Cucciari, Aldo, Giovanni e Giacomo, Ficarra e Picone, Ale e Franz, Emanuela Fanelli, Valerio Lundini e Teresa Mannino. Sarà interessante vedere quali comici verranno selezionati per questa nuova edizione.

Quanti episodi saranno?

Al momento, non abbiamo informazioni precise sul numero di episodi che avrà LOL 4. Tuttavia, è possibile ipotizzare che la suddivisione classica verrà applicata, con i primi 4 episodi pubblicati in una giornata specifica e i restanti 2 una settimana dopo, per un totale di 6 appuntamenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.