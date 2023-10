Millennium, in che ordine guardare i film? Come finisce la saga?

Il film “Uomini che odiano le donne” è stato diretto dal regista danese Niels Arden Oplev e è stato rilasciato al cinema nel 2009. Ad esso sono seguiti altri quattro film tra cui due dal titolo Millenium. Ad ogni modo si tratta di Questo thriller prende ispirazione dall’omonimo best seller scritto da Stieg Larsson.

La trilogia “Millennium”, romanzi di Stieg Larsson

Stieg Larsson ha dato vita a una trilogia di romanzi polizieschi denominata “Millennium”. Il primo libro, “Uomini che odiano le donne,” è stato pubblicato nel 2005, seguito da “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina di castelli di carta.” Con un ottimo riadattamento cinematografico si ottengono in totale cinque film.

L’ambizione di Stieg Larsson era quella di creare una serie di dieci romanzi, ma la sua improvvisa morte nel 2004 ha purtroppo reso impossibile la realizzazione di questo progetto. I romanzi successivi sono stati pubblicati postumi e hanno visto la partecipazione di David Lagercrantz, uno scrittore svedese, che ha ripreso i personaggi della trilogia originale. Questi tre libri sono intitolati “Quello che non uccide,” “L’uomo che inseguiva la sua ombra,” e “La ragazza che doveva morire.”

Quanti film sono e come guardarli

“Uomini che odiano le donne” non è l’unico film basato sui romanzi di Larsson. Successivamente al film del 2009, sono stati prodotti anche “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina dei castelli di carta.”Ecco l’elenco completo e l’ordine in cui vedere i film:

– “Uomini che odiano le donne” (2009)

– “La ragazza che giocava con il fuoco” (2009)

– “La regina di castelli di carta” (2010)

– “Millennium – Uomini che odiano le donne” (2012)

– “Millennium – Quello che non uccide” (2018)

In seguito, ai primi tre film sono stati trasformati in una miniserie televisiva composta da 6 episodi. La miniserie, intitolata “Millennium,” ha offerto scene aggiuntive rispetto ai film e è stata trasmessa in Italia nel 2011.

Il caso specifico del film del 2011

Dato il notevole successo della serie, negli Stati Uniti è stato deciso di realizzare un nuovo adattamento cinematografico del primo episodio, intitolato “Millennium – Uomini che odiano le donne”. Questa versione, diretta da David Fincher, è uscita nelle sale statunitensi nel 2011 ed è stata un vero trionfo. Un altro film, basato sui romanzi della serie, ha seguito questo successo: “Millennium – Quello che non uccide,” rilasciato nel 2018, tratto dal quarto romanzo con lo stesso nome.