Skyscraper, la verità sul grattacielo del film con Dwayne Johnson: The Pearl esiste davvero?

Il film “Skyscraper,” scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, con Dwayne Johnson come protagonista, torna il 4 ottobre 2023 su Italia 1. Questo action/thriller si svolge nel grattacielo più alto del mondo, chiamato The Pearl.

La Trama di Skyscraper

“Skyscraper,” un action/thriller del 2018 con Dwayne Johnson, sarà trasmesso questa sera su Italia 1 alle ore 21.20. Il film racconta la storia di Will Sawyer, un ex agente della CIA, che deve salvare la sua famiglia intrappolata nel grattacielo più alto di Hong Kong, The Pearl. Quest’edificio è preso d’assalto da una banda di terroristi che vogliono estorcere denaro al proprietario.

Quando “Skyscraper” è uscito nei cinema di tutto il mondo, ha attirato l’attenzione grazie a una campagna marketing molto intensa. Non solo il film, ma anche il grattacielo The Pearl sono stati oggetto di promozione. La curiosità del pubblico ha portato a chiedersi se l’edificio fosse reale e visitabile.

La verità sul palazzo The Pearl

Nel film, The Pearl è l’edificio più alto e avanzato del mondo, con al suo interno un centro commerciale, un cinema, stanze d’albergo e una piscina olimpionica. Tuttavia, dobbiamo svelare che The Pearl è una creazione della fantasia e una campagna marketing ben congegnata. Il lavoro dietro la fittizia creazione di questo enorme palazzo ha superato di gran lunga le aspettative di tutti.

Per la realizzazione di The Pearl nel mondo della finzione, i produttori hanno collaborato non solo con lo scenografo Jim Bissel ma anche con un vero architetto, Adrian Smith. Smith è noto per aver progettato il Burj Khalifa a Dubai, l’edificio più alto del mondo nella vita reale. Ha fornito importanti suggerimenti affinché l’edificio nel film fosse credibile e plausibile.

“Skyscraper” con Dwayne Johnson è un film che promette divertimento per gli amanti degli action thriller. Tuttavia, per quanto riguarda l’esistenza di The Pearl, dobbiamo deludere le aspettative, poiché è una creazione immaginaria.