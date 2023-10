Barbara D’Urso pizzicata a Londra: “Nessuno sa dove abito è un mio segreto”

La conduttrice partenopea è stata pizzicata da una giornalista a Londra: ecco cosa è successo

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di prendersi una lunga pausa dalla tv e trasferirsi a Londra nel mese di luglio. In particolare, la conduttice partenopea è tornata a studiare sui banchi di scuola come aveva annunciato lei stessa su Instagram. Ma cosa è successo in questi ultimi periodi? Maria Elena Barnabi, giornalista di Gente, ha raggiunto la conduttrice proprio in questi ultimi giorni e ha scoperto qualcosa in più sulla sua nuova vita: abita nell’elegantissimo quartiere di Notting Hill, tutte le mattine alle 8:30 si reca a scuola per poi uscire alle 16 vestita in maniera casual con una giacca, jeans e stivali texani. Quindi, ha abbandonato almeno per ora i suoi vestiti sgargianti con paillettes o i tailleur colorati.

“Barbara, mi manda Umberto, il direttore. Hai voglia di parlare un po’ con noi?” ha esordito così la giornalista, nel suo racconto del suo incontro con D’Urso. “Ma come hai fatto a trovarmi? Questo è un segreto, nessuno sa dove abito” ha risposto la conduttrice con stupore. “Non vedi che non pubblico mai foto di questa casa? È il mio rifugio” ha poi continuato la presentatrice partenopea. “Io fino a gennaio non rilascerò dichiarazioni. Tu sei carina, grazie che siete venuti fino a qui” ha infine chiosato Barbara, rispondendo alla giornalista.

Insomma, che Barbara abbia dei progetti in programma a gennaio da non svelare in anticipo? Chissà, ciò che è noto è che il suo contratto con Mediaset scadrà a dicembre 2023 e quindi ci potrebbero essere delle novità in arrivo.