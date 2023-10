Ernst Knam dove lavora? Quante stelle Michelin ha ottenuto nella sua vita? Quanto costa una sua torta?

Ernst Knam, noto come “Il re del cioccolato,”è ormai famoso in Italia e nel mondo come uno dei pasticceri più rinomati.

Classe 1963, è nato in Germania ma vive a Milano da molti anni, dove ha aperto la sua “Boutique del cioccolato.” Andiamo a vedere attualmente dove lavora, quante stelle possiede e quanto costa un dolce comprato nella sua pasticceria.

Quanto costa un dolce da Ernst Knam? Dove lavora il pasticciere

Ernst ha una sua pasticceria a Milano, che negli anni è diventata una tappa obbligata per i turisti di tutto il mondo. Per coloro che non lo sanno, si trova a circa 1-1,5 km da piazza San Babila, in via Anfossi 10. Ma quanto costa una torta da Ernst Knam?

Il costo varia in base al tipo di dolce, poiché il catalogo è esteso, e è anche possibile ordinare dessert personalizzati. Una torta di compleanno standard ha un prezzo che va dai 35 euro minimi ai 50 euro al chilogrammo massimi. Sebbene non siano economiche, considerando che provengono da uno dei pasticceri più famosi al mondo, il prezzo è giustificato.

Per coloro che desiderano gustare una delizia di Ernst Knam senza spendere così tanto, c’è l’opzione del “Knamotto,” un cioccolatino famoso che pesa 90 grammi e costa 14 euro. Nel contesto dei costi di vita a Milano, i dolci dalla pasticceria di questo chef non sono eccessivamente cari e sicuramente valgono il loro prezzo.

Le stelle Michelin di Knam

Nel 2009, Ernst Knam ha ottenuto il titolo di Campione Italiano di Cioccolateria. Nel 2014 ha avuto il titolo di “Chef Ambassador” per Expo 2015, al pari di Cracco e Leemann.

Non possiede stelle Michelin ma ha lavorato tanti anni come chef alla “corte” del pluristellato Gualtiero Marchesi, per poi capire quale fosse la sua vera vocazione ovvero la pasticceria. Oltre a lavorare nella sua pasticceria prende spesso parte a programmi televisivi.