Eppure cadiamo felici, qual è il segreto di Lo?

Costantino Seghi interpreta il protagonista maschile di una nuova produzione televisiva disponibile in streaming su RaiPlay.

Questo progetto è stato discusso a lungo, soprattutto perché si basa liberamente su uno dei casi letterari degli ultimi anni, ovvero il romanzo “Eppure cadiamo felici” scritto da Enrico Galiano e pubblicato da Garzanti. Ma quale sarà il segreto di uno dei protagonisti?

Eppure cadiamo felici, il romanzo di Galiano

Tanto il romanzo quanto la serie televisiva si concentrano sull’adolescenza e sulla ricerca di un posto nel mondo da parte dei giovani protagonisti. Questa è una sfida significativa, come potremo vedere, e il regista Matteo Oletto cerca di affrontarla attraverso otto episodi di mezz’ora ciascuno. La storia si svolge nella provincia dell’estremo Est italiano, ma affronta temi universali.

La trama

Nel cuore della trama di “Eppure cadiamo felici” troviamo Gioia Spada, una ragazza di 16 anni, che si trova in piena adolescenza, un periodo difficile per tutti. Tuttavia, Gioia affronta anche cambiamenti imposti dalla madre, Sabrina, una donna giovane e affascinante. Questi cambiamenti includono un nuovo trasloco in una città diversa, Gorizia, e la convivenza con una nonna eccentrica di cui non ha avuto rapporti per anni, Claudia. Inoltre, Gioia deve affrontare l’inserimento in una nuova scuola, una sfida particolarmente complessa per lei, data la sua natura solitaria, la mancanza di amici e la mancanza di presenza sui social media.

A scuola, Gioia fa la conoscenza di Sara, della bella e provocatoria Ludovica, del popolare Dj Andrea e del professore ribelle Bove, l’unico che sembra capire veramente Gioia.

Il segreto di Lo

Tra tutti questi personaggi, Andrea dimostra un interesse speciale per Gioia, ma lei è affascinata da Lo, un misterioso ragazzo che la incontra di notte in luoghi appartati, lontano da sguardi indiscreti. Lo vive per strada insieme a un anziano senzatetto e ha un oscuro passato che potrebbe ripetersi. Gioia non sa che la verità su Lo la colpirà come una marea in piena. Il ragazzo nasconde infatti un segreto che solo Gioia, dopo l’improvvisa sparizione di Lo, potrà scoprire per ritrovarlo. Per sapere anche tu il segreto guarda la serie su Rai Play.