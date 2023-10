Chi è Hanna, l’inquietante profilo hot di Twitter?

Ecco chi è Hanna, misterioso e inquietante profilo hot spam di Twitter

Da diversi giorni, su Twitter X sta circolando un profilo alquanto strano e inquietante: si tratta di Hanna, un profilo con immagini di donna mora dallo sguardo piuttosto ammiccante che “cuora” gli utenti del social senza alcun motivo. A quanto pare, questa Hanna è finita pure tra le tendenze di X (ormai ex Twitter) facendo discutere diversi utenti, alcuni piuttosto infastiditi e altri divertiti.

hanna capisco che ti piaccio però un po’ troppo…. pic.twitter.com/CDytNc6Wn5 — jul? OGGI (@commonnpeoplee) October 7, 2023

Più la blocchi Più torna.

Hanna è diventato uno strazio! pic.twitter.com/RrEWKnOIUn — ~ Anna ~ (@diversadate) October 8, 2023



Ma chi è esattamente e chi si nasconde dietro a questo account?

Si tratta semplicemente di un profilo bot creato per generare spam o inviare messaggi indesiderati a molti utenti, con lo scopo di promuovere e diffondere disinformazione o effettuare pishing per accaparrarsi dati personali. Inoltre, può intasare caselle di email o dei social media, rendendo insidioso per gli utenti interagire e trovare contenuti legittimi. Quindi, può essere pericoloso per gli utenti e per la loro esperienza online ed è importante che prendano misure di protezione, tra cui filtri antispam, la segnalazione di spam o attività sospette e l’attenzione a cliccare su link. Infatti, è piuttosto possibile che le immagini “hot” di ragazze di quel profilo siano state rubate dal altri account.

Cosa fare nel caso di account bot spam?

Bloccare e segnalare l’account per aiutare a proteggere sia se stessi che altri utenti sul social Come prevenire: evita tematiche di tendenza e procedi con cautela. Infatti, questi bot pare che siano propensi a twittare i trends su Twitter e interagire con gli utenti. In caso dovesse ripetersi la situazione, potresti cambiare l’account Twitter senza perdere followers, utenti che segui, immagini condivise e molto altro.