Chi è e quanto guadagna Andrea Liconti, tiktoker noto per le sue trattative online?

Andrea Liconti è un commerciante ormai star dei social network, noto per le sue trattative online. Tra borse Hermès, zaini Louis Vuitton, cinture Gucci e sneaker in edizione limitata, rivende tutti oggetti second hand. Ma quanto guadagna?

Come nasce l’attività di Andrea Liconti

Andrea, milanese di 36 anni, è oggi un volto noto e elle trattative online. Con 406 mila follower su TikTok e 165 mila su Instagram, i suoi video generano decine di migliaia di visualizzazioni. Cresciuto in una famiglia d’arte, suo padre ha gestito per anni il negozio di famiglia “Cash Converter” in viale Vittorio Veneto, noto per trattare solo oggetti usati come mobili, televisori, impianti stereo e macchine fotografiche.

La sua storia inizia quando, per ripagare un debito di 1.800 euro fattp in un weekend a Londra, inizia a lavorare nel negozio di suo padre. Lavorando come cassiere, sviluppa una passione per le compravendite e acquisisce competenza sugli iPhone. Successivamente, si appassiona alle borse di lusso, influenzato dalla sua madre, stilista, che gli insegna a raffinare la conoscenza dei materiali e degli oggetti.

Quanto guadagna il noto tiktoker?

Nel 2021, Andrea Liconti inizia a condividere le sue trattative sui social network, trasformandole in un format di successo. La chiave del suo successo è la sua trasparenza e l’onestà, dimostrando alle persone che possono fidarsi di lui.

Liconti acquista oggetti a un quarto del prezzo di un nuovo e li rivende a metà del prezzo di listino. Molte persone cercano di vendergli prodotti contraffatti, ma lui è attento a verificarne l’autenticità.

Durante il processo di verifica, Liconti in primis annusa gli oggetti in pelle (pare che il profumo possa dire molto circa l’originalità del prodotto) poi lo analizza. In caso di dubbi, pone in essere verifiche più approfondite.

I suoi guadagni? Da capogiro : lo scorso hanno ha totalizzato quasi 2 milioni di euro. Per la fine di quest’anno punta a superare due milioni.