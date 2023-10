Come un gatto in tangenziale, dove è stato girato? Quanti film sono?

“Come un gatto in tangenzuale” rappresenta un’opera cinematografica nel genere della commedia, datata 2017, sotto la regia di Riccardo Milani, con la partecipazione di Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film è stato proiettato nelle sale cinematografiche il 28 dicembre 2017. Dove sarà stato girato? C’è un sequel?

Come un gatto in tangenziale, dove è stato girato?

Il film è stato principalmente filmato a Roma, sebbene ci siano delle eccezioni. Infatti, nel film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, possiamo trovare alcune scene ambientate nella provincia romana, in prossimità della foce del Tevere, e persino in Toscana, a Capalbio, sempre lungo la costa. In aggiunta, il film presenta alcune sequenze girate a Bruxelles.

La lunga sequenza d’apertura è stata registrata nella piazza di San Silvestro a Roma, riconoscibile dal palazzo dietro il gruppo guidato da Antonio Albanese. La sequenza successiva, invece, ci introduce in uno dei luoghi iconici per lo shopping romano, ovvero via del Corso. L’inseguimento in macchina con Paola Cortellesi si conclude davanti a un gruppo di sei edifici costruiti nel 1989, noti come il complesso immobiliare Bastogi, situato tra Torrevecchia e Quartaccio a Roma ovest.

Giovanni (interpretato da Antonio Albanese) e sua figlia risiedono nel cuore della città, precisamente in un appartamento situato in Piazza Santa Caterina della Rota, molto vicino a Palazzo Farnese. Tra le location di Come un felino sulla superstrada possiamo riconoscere anche numerosi luoghi famosi di Roma, come piazza Cavour, piazza Colonna e Palazzo Chigi. La spiaggia di Coccia di Morto è quella nelle vicinanze dell’aeroporto di Fiumicino, nota come l’Idroscalo. Un dettaglio interessante è che il locale in cui Giovanni e Sergio acquistano i gelati appare anche nel film “I mostri” di Dino Risi.

Quanti film sono?

Ebbene dopo il grande successo del primo film, nel 2021 arriva Come un gatto in tangenziale- Ritorno a Coccia di Morto. Il cast resta immacolato, tranne che per alcune aggiunte, ci saranno infatti nuovi personaggi ad affiancare quelli già conosciuti nella precedente pellicola