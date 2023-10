6 Bullets, il film è basato su una storia vera? Dove è stato girato?

“6 Bullets” è un film d’azione con Jean-Claude Van Damme. Nel cast, Kristopher Van Varenberg interpreta il personaggio di Selwyn Gaul ed è il figlio di Van Damme avuto dalla terza moglie.

6 Bullets, dove è stato girato

Le riprese del film si sono svolte tra Bucarest in Romania e Ungheria, con un budget di circa 10 milioni di dollari.

Il film, datato 2012, è stato diretto da Ernie Barbarash e scritto da Evan Law e Chad Law. In Italia, è stato distribuito da 01 Distribution con il titolo “6 Bullets”, mentre nei paesi anglosassoni è noto come “Six Bullets”.

La trama

La trama di “Six Bullets” ruota attorno a Samson Gaul, un ex mercenario specializzato nel recupero di bambini scomparsi. Dopo un incarico che, pur portandolo al ritrovamento del suo obiettivo, ha causato la morte di altri bambini innocenti, Samson decide di ritirarsi. Afflitto dal senso di colpa, lavora ora in Moldavia in una macelleria.

Tuttavia, quando il campione di arti marziali Andrew Fayden e sua moglie Monica chiedono aiuto a Samson per ritrovare la loro figlia quattordicenne Becky, rapita da criminali moldavi coinvolti nel traffico di prostituzione, Samson, dopo un’iniziale esitazione, accetta. La sua speranza è che salvare la ragazza possa aiutarlo a superare il suo vecchio trauma. La storia si sviluppa tra sparatorie, esplosioni e uccisioni spietate, con Samson deciso a eliminare l’organizzazione criminale.

Il cast e le curiosità sul film: il film è basato su una storia vera?

Nel cast del film troviamo attori di talento, tra cui U- Jean-Claude Van Damme nel ruolo di Samson Gaul. Non mancano poi Joe Flanigan come Andrew Fayden, – Kristopher Van Varenberg nel ruolo di Selwyn Gaul. E poi Anna-Louise Plowman nel ruolo di Monica Fayden, Steve Nicolson come Ispettore Kvitko. Infine Charlotte Beaumont nel ruolo di Becky, Louis Dempsey come Stelu.

Per i più curiosi che si domandano se una trama di tale portata sia stata ispirata da una storia vera, dobbiamo deludere le aspettative. È infatti tutto frutto di fantasia degli sceneggiatori.