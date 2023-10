Zucchero, quante volte è stato sposato? Quanti figli ha? Vita privata e amori del cantante

Zucchero, noto artista italiano, è uno dei cantanti più celebri a livello mondiale. Tuttavia, andiamo oltre la sua carriera musicale e scopriamo dettagli interessanti sulla sua vita privata.

Info personali di Zucchero

Il suo vero nome è Adelmo Fornaciari, ed è nato il 25 settembre 1955 a Reggio Emilia. Attualmente ha 65 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia.

Zucchero è cresciuto nella frazione di Roncocesi, da Giuseppe Fornaciari e Rina Bondavalli (1929-2001). Il suo pseudonimo “Zucchero” gli è stato dato da una maestra delle elementari. Cresciuto in una realtà rurale di provincia, ha persino giocato come portiere nella squadra dei pulcini della società calcistica della Reggiana. Nel 1968, la sua famiglia si trasferì a Forte dei Marmi, dove frequentò la scuola media inferiore. Nel 1971, la famiglia si spostò nuovamente, questa volta ad Avenza, un quartiere di Carrara, dove Zucchero studiò presso l’I.T.I.S. Galileo Galilei.

La carriera musicale al livello internazionale

Dopo essersi diplomato come perito elettronico, la sua profonda passione per gli animali lo portò a iscriversi all’università nella facoltà di veterinaria. Tuttavia, Zucchero abbandonò gli studi dopo aver superato trentanove esami su cinquantuno per dedicarsi completamente alla musica. I primi rudimenti della chitarra gli furono insegnati da un suo compagno di università statunitense. Durante il suo percorso musicale, ha svolto vari lavori, tra cui tornitore, salumiere e fornaio.

Vita privata, moglie e figli

Zucchero attualmente risiede a Lunisiana Soul, una tenuta situata sull’appennino Tosco-Emiliano quando è in Italia. Questo nome deriva dalla localizzazione geografica dell’area, in particolare da Casa Corvi, una frazione di Pontremoli, nella regione della Lunigiana.

Il cantante nella sua vita è convolato a nozze due volte. La prima moglie è Angela Figliè, con cui ha avuto due figlie: Irene Fornaciari, che è anch’essa una cantante, e Alice Fornaciari.

Dopo il divorzio convola a nozze con la sua seconda moglie, e attuale compagna. Si tratta di Francesca Mozer, con la quale ha avuto un figlio di nome Adelmo Blue.