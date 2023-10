Grande Fratello, un autore del programma si è invaghito di Anita Olivieri?

Un autore del Grande Fratello si sarebbe innamorato di Anita Olivieri: il gossip

In queste ultime ore, al Grande Fratello sta circolando un gossip piuttosto succulento che riguarda Anita Olivieri. Stando ai pettegolezzi sui social, pare che un autore del programma si sia invaghito della bella bionda gieffina, della quale si sia ingelosito. Tutto è nato da un video in cui si vede Anita confidarsi con Rosy Chin mentre erano intente a struccarsi e prapararsi per la notte. La ragazza ha spiegato di pensare ad un ragazzo che “non sente da giorni” e di essersi fatta un film mentale sul fatto che si sia allontanato per una presunta gelosia del rapporto con Vittorio Menozzi o Mirko Brunetti.

“Magari a te dà fastidio di Mirko? Oppure di Vittorio? Questo è stato il mio film in questi giorni dove non abbiamo mai parlato, non sapevo a cos’altro aggrapparmi” ha esordito così Anita, parlando con Rosy. “ggi non l’ho sentito, magari domani? Io gliel’ho detto: tu mi vedi tutti i giorni in qualunque veste e non è detto che ti piaccia in tutte le vesti” ha poi continuato la concorrente romana.”Mi dispiacerebbe che non ci fosse più quello scambio di “Mikado” perché è da due giorni che quegli scambi sono finiti” ha infine chiosato la ragazza.

Insomma, a che cosa allude Anita con Mikado? Stando ad alcuni telespettatori su Twitter, potrebbe trattarsi di un linguaggio in codice che la ragazza si scambia in confidenza con Rosy per parlarle di quest’uomo misterioso legato al Grande Fratello 2023.

Raga questa cosa di Anita è pesante….. Un autore che ha un flirt con un concorrente che ha addirittura conosciuto fuori dalla casa? #grandefratello — sof (@sof08721) October 26, 2023

Mi chiedo ma sto flirt tra Anita e l’autore é da prima che entrasse? Ma al di là di questo trovo veramente imbarazzante la questione. Mancanza di professionalità allo stato puro. #grandefratello — cristina (@Kikka96_) October 26, 2023

C’è chi addirittura parla di un autore che avrebbe conosciuto Anita prima che entrasse nella casa alludendo alla “mancanza di professionalità”. Insomma sarà vero?