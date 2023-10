Pacific Rim, quanti film sono? Ne usciranno ulteriori?

Dopo molti anni dal secondo episodio, Guillermo del Toro ha dichiarato che non ha in programma un Pacific Rim 3. Ma scopriamo qualcosa in più in merito.

Pacific Rim, niente più sequel

Il famoso regista ha esordito nel mondo dei mostri nel 2013 con il primo Pacific Rim, un racconto di fantascienza unico che ha introdotto i Jaegers, enormi robot controllati da due piloti umani che combattono i Kaiju. Questo film ha visto tra i protagonisti Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi e Idris Elba. Sebbene non sia stato un blockbuster al botteghino, Pacific Rim è stato ben accolto sia dalla critica che dal pubblico. Cinque anni dopo è stato rilasciato un sequel, Pacific Rim: La rivolta, che ha incluso anche John Boyega nel cast.

La rivolta ha ricevuto una risposta meno calorosa da parte di critica e pubblico e ha lottato per eguagliare il successo del suo predecessore in termini di incassi al botteghino. Di conseguenza, è diventato incerto se ci sarebbe stato un terzo capitolo. Dopo l’uscita del secondo film, il regista Steven S. DeKnight (che ha sostituito del Toro alla regia) aveva suggerito alcune idee per una possibile trama di Pacific Rim 3, ma aveva ammesso di non essere sicuro del futuro del franchise.

Tempo fa, Guillermo del Toro ha toccato l’argomento su Twitter, ma ha chiarito che non c’è alcun progetto per un Pacific Rim 3, nonostante il suo interesse in un crossover tra Pacific Rim e il MonsterVerse, che comprende i film dedicati a Godzilla e King Kong di Legendary. Ha specificato che parlava solo come fan e che al momento non ci sono piani per un terzo film di Pacific Rim.

Quanti film sono?

Da quanto detto sino ad ora si evince che ad oggi i film di Guillermo del Toro sono attualmente due. Il primo è del 2013 mentre il secondo arriva dopo ben cinque anni. Entrambi i film prendono ispirazione dai mostri giapponesi Kaiju.