Venditti e De Gregori, le prossime date del tour dal 16 novembre a Bari al 23 dicembre a Roma

Quello di Francesco De Gregori e Antonello Venditti è un sodalizio che parte lontano. Era la fine dei ’60 quando i due cantautori capitolini iniziano a frequentare il Folkstudio e si conoscono, dando vita nel 1972 all’album in comune Theorius Campus. Ad oltre 50 anni di distanza i due hanno ripreso a collaborare, condividendo il palco per concerti – evento impagabili per i tantissimi fan.

E così, a fine novembre, (ri)partirà il tour Venditti & De Gregori che vedrà i due salire su nove palchi italiani, da Bari a Roma (a due giorni da Natale).

Questo tour nei palazzetti rappresenta l’epilogo (o forse meglio dire l’appendice) di un entusiasmante tour congiunto che è stato lanciato il 18 giugno 2022 nello splendido scenario dello Stadio Olimpico di Roma. Un’esperienza straordinaria che ha coinvolto e unito migliaia di fan che sono accorsi numerosi in tutte le tappe in giro per lo stivale (basti pensare che sono stati venduti oltre 250.000 biglietti in tutto il paese).

Venditti & De Gregori è la storia di due icone musicali italiane entrambi celebri per il loro contributo alla canzone d’autore italiana. Dopo il succitato esordio con l’album Theorius Campus nel lontano 1972, le loro carriere hanno seguito percorsi separati, ma ora si sono riunite in questo memorabile tour che li ha visti attraversare insieme l’intera nazione (in coda, il video completo del loro concerto al Teatro Greco di Siracusa). Questi spettacoli nei palazzetti rappresentano un’occasione unica per ammirare due artisti straordinari, autori della colonna sonora di intere generazioni, condividere lo stesso palco.

Venditti & De Gregori nei palazzetti, le date

Di seguito vi proponiamo le date del tour Venditti & De Gregori, evento organizzato e prodotto con cura da Friends & Partners:

16 novembre – Pala Florio – BARI

18 novembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

2 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

7 dicembre – Mediolanum Forum – Assago, MILANO

9 dicembre – Unipol Arena – Casalecchio di Reno, BOLOGNA

11 dicembre – Brixia Forum – BRESCIA

15 dicembre – Stadium – RIMINI

19 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

23 dicembre – Palazzo Dello Sport – ROMA