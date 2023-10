From Paris with love, esiste un sequel?

Pierre Morel è un rinomato regista noto per aver diretto film d’azione thriller tra cui “From Paris With Love”, appartenente allo stesso genere e interpretato da un cast di attori internazionali di fama. Scopriamo insieme cosa sappiamo di questa pellicola

La trama di “From Paris With Love”

Il protagonista del film è l’agente segreto James Reese, che lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore Bennington a Parigi e attende con impazienza l’occasione di entrare in azione. Reese è un uomo fedele alle regole e all’adempimento dei suoi incarichi, e vive una vita tranquilla con la sua fidanzata Caroline. Tuttavia, la sua routine subisce una svolta drastica quando viene affiancato dall’agente della CIA Charlie Wax, un uomo intrepido e dai metodi poco convenzionali.

I due agenti hanno il compito di smantellare un’organizzazione criminale cinese, arrestare il loro leader Wong e fermare il traffico di droga nei sobborghi di Parigi. Con l’aiuto di Wax, Reese dovrà abbandonare le sue abitudini e la dedizione al manuale per adattarsi alle audaci azioni del suo nuovo partner. Nel corso della loro missione, scopriranno un pericoloso gruppo di estremisti pakistani che complottano per un attentato mortale durante una conferenza a Parigi. Questi terroristi sono collegati al traffico di droga cinese e cercano di uccidere un rappresentante americano. Attraverso inseguimenti ad alta velocità e situazioni di pericolo, Reese scoprirà il vero mandante dell’attentato, e potrà contare solo sull’aiuto caotico ma efficace di Wax.

Ci sarà un sequel?

La domanda sorge tra i fan spontanea: c’è la possibilità di un sequel per “From Paris With Love”? Durante le interviste promozionali del primo film, era emersa la possibilità di un From Paris With Love 2. L’interesse per un sequel è stato sottolineato in primis da John Travolta, l’attore protagonista. In genere restio ai sequel, Travolta ha ammesso di essere aperto all’idea di tornare nel ruolo di Wax per un possibile seguito.

Ha persino lanciato alcune idee per titoli come “From London With Love” o “From Prague With Love” suggerendo un franchise in cui il personaggio interpretato da John Travolta vivrebbe avventure stravaganti in giro per il mondo. La possibilità di un follow-up sembra ancora aperta. Ma ad oggi nessuna novità.