Deadpool 3, quando uscirà? Tanta insicurezza dopo la data annunciata (3 maggio 2024) | Ma c’è l’ipotesi Taylor Swift

Era il 2016 quando irrompeva nei cinema e nell’universo Marvel l’atipico supereroe Deadpool. Il suo esordio è un successo e nel 2018 arriva il sequel, capace di ottenere diversi importanti primati (tra i quali il maggior incasso nel giorno d’esordio per un film vietato ai minori), ed è parso un’ovvietà attendere un terzo capitolo – con tanto di annuncio ufficiale nel novembre del 2020. Ma a quasi 3 anni di distanza da quell’annuncio – e con le riprese già effettuate e montate per gran parte – è ignota la data d’uscita di Deadpool 3.

Shawn Levy, regista del film, è infatti incerto se sarà possibile rispettare la sua data di uscita originale, fissata per il 3 maggio 2024. Questa incertezza è causata dallo sciopero SAG-AFTRA che ha coinvolto scrittori, attori e sceneggiatori nell’estate del 2023, paralizzando la produzione di numerosi progetti, tra cui il terzo capitolo di Deadpool, con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

In un’intervista esclusiva con The Wrap/Yahoo Sports, Shawn Levy, noto per aver collaborato con il protagonista di Deadpool Ryan Reynolds in altri progetti come Free Guy – Eroe per gioco (del 2021) e The Adam Project (del 2022), ha ammesso di non poter confermare al momento che il film sarà pronto per la data originariamente prevista, il 3 maggio 2024.

Commentando il fatto che metà di Deadpool 3 è già stata girata e montata, Levy (che ha diretto importanti produzioni come la saga Una notte al museo e la serie culto Stranger Things) ha così risposto alla domanda circa la data d’uscita del film: “Vorrei saperlo. Non so nemmeno se abbiamo una data di uscita ufficiale. L’unica cosa che so è che sarebbe stata il 3 maggio”.

Levy ha quindi aggiunto: “Lo sciopero degli attori e la lunga pausa nella produzione hanno messo a serio rischio questa data di uscita. Abbiamo girato metà del film. Ho montato metà del film. Vogliamo davvero tornare al lavoro e pubblicarlo l’anno prossimo”.

La Marvel è stata in assoluto particolarmente colpita da questo sciopero, che ha portato a ritardi significativi in diverse delle sue produzioni, tra cui Daredevil: Born Again e Blade.

Deadpool 3, si ignora la data di uscita ma rimane l’ipotesi Taylor Swift

Parallelamente alla data d’uscita, resta un’incognita anche la possibile presenza di una superstar (della musica) come Taylor Swift. Dinnanzi alle crescenti speculazioni sulla sua possibile partecipazione a Deadpool 3, il regista del film ha infatti mantenuto un atteggiamento enigmatico, evitando di confermare o smentire questa intrigante collaborazione.

“Sarò diretto: ‘no comment’, perché sarebbe un colpo doppio – ha dichiarato Levy a TheWrap – È qualcosa che ha a che vedere con Taylor e, d’altra parte, con l’universo cinematografico Marvel. Dovrete aspettare e vedere”.

Secondo le ipotesi Taylor Swift potrebbe ricoprire il ruolo di Dazzler, amatissimo mutante dell’universo degli X-Men. L’artista Bosslogic (al secolo Kode Abdo, oltre 2 milioni di follower su Instagram) ha persino immaginato Taylor Swift nei panni di questa supereroina.

La cantante e il personaggio condividono una passione innata per i riflettori, con il mutante che ha una connessione profonda con il mondo della recitazione e della musica: il suo potere straordinario infatti consiste nel convertire le vibrazioni sonore in intensi raggi di energia e luce. Se Taylor Swift sarà effettivamente scelta per questa parte rimane un mistero, ma i suoi fan possono mantenere viva la speranza.