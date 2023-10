Primal, dove è stato girato? Location e curiosità sul film con Nicolas Cage

Il film “Primal” è un thriller d’azione del 2019 scritto da Richard Leder e diretto da Nick Powell. Ecco di seguito alcune info su dove è stato girato, sulla location e su altre curiosità del film con Nicolas Cage.

Curiosità su “Primal”

Nonostante le recensioni negative, “Primal” ha guadagnato un seguito di fan grazie al suo stile stravagante e alla combinazione insolita di elementi.

La sceneggiatura di “Primal” circolava ad Hollywood dal 1995, ma il film ha richiesto 24 anni prima di diventare realtà. Inizialmente i produttori avevano pensato di intitolare il film “Persona non grata”, ma hanno optato per “Primal” perché era un titolo più adatto alla distribuzione internazionale.

Interessante notare che il nome della nave, “Mimer”, deriva dalla mitologia norrena ed è associato a una figura rinomata per la sua saggezza. La nave “Mimer” è una nave reale di proprietà di Godby Shipping, situata nelle Isole Åland, parte autonoma della Finlandia.

Dove hanno girato il film e qual è la trama

Il film è stato girato a Puerto Rico, ma le riprese sono state ritardate a causa di un uragano che ha colpito la zona.

Il protagonista del film è Frank Walsh, un cacciatore di animali rari dell’Amazzonia che cattura bestie per rivenderle agli zoo. Il suo carico include un rarissimo giaguaro bianco. Tuttavia, sulla stessa nave si trova anche un pericoloso criminale politico di nome Richard Loffler, che viene trasportato per essere estradato negli Stati Uniti. Il fatto che Loffler non possa essere trasportato via aerea costringe entrambi a condividere lo stesso spazio, creando tensioni tra i passeggeri.

La dottoressa Ellen Taylor è incaricata di controllare la salute di Loffler, e la sua relazione con Walsh è tesa, data l’arroganza del cacciatore. Tuttavia, quando il terrorista riesce a fuggire due giorni dopo la partenza e libera tutti gli animali catturati da Walsh, i due devono unire le forze. Mentre gli animali scatenano il caos e la tensione sulla nave, Walsh deve decidere se diventare l’eroe della situazione e dare la caccia a una nuova specie: l’essere umano. La presenza del giaguaro bianco rende la situazione ancora più pericolosa.